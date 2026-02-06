HD건설기계, 합산 영업익 4573억원… “통합 시너지·영업 전략 강화”
HD건설기계는 통합 이전의 두 건설기계 계열사인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어의 지난해 연간 실적을 6일 발표했다.
두 회사의 합산 매출은 8조3243억원, 영업이익 4573억원으로 집계됐다. 이는 전년 합산 실적 대비 매출은 10%, 영업이익은 22% 증가한 것이다. 다만 이는 양사 실적을 단순 합산한 결과로 중복으로 산정된 일부 매출을 제외하면 수치가 변동될 수 있다.
회사별로 보면 HD현대건설기계는 지난해 매출 3조7765억원, 영업이익 1709억원을 기록했다. 매출은 아프리카를 비롯한 신흥시장의 호조와 선진 시장의 판매 확대로 전년 대비 9.8% 증가했으나, 영업이익은 중국 사업 재편 등 일회성 비용 반영으로 전년 대비 10.3% 감소했다.
HD현대인프라코어는 지난해 매출 4조5478억원, 영업이익 2864억원으로 매출과 영업이익이 전년 대비 각각 10.5%, 55.5% 증가했다. 회사 측은 매출 확대 및 판가 인상, 프로모션 비용 감소 등에 따른 것이라고 설명했다.
HD건설기계는 출범 첫해 목표를 매출 8조7218억원, 영업이익 4396억원으로 설정했다. HD건설기계 관계자는 “글로벌 업황 회복세에 발맞춰 통합의 시너지와 권역별 영업 전략을 강화해나갈 것”이라며 “지속 성장을 위한 미래 기술경쟁력 확보와 더불어 성장 잠재력이 높은 애프터마켓(AM)과 엔진, 컴팩 사업 등 수익원 다각화에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
