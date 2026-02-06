넷마블, 대학생 서포터즈 ‘마블챌린저’ 25기 모집
넷마블이 대학생 대외활동 프로그램 ‘마블챌린저’ 25기 지원자를 모집한다고 6일 밝혔다.
마블챌린저는 넷마블과 게임을 좋아하고 뉴미디어 콘텐츠 이해도가 높은 대학교 재학생 및 휴학생이라면 누구나 지원 가능한 게임업계 서포터즈 활동으로, 지난 13년 동안 225명이 수료다.
마블챌린저 25기 지원 희망자는 오는 20일까지 넷마블 공식 채용 홈페이지를 통해 서류를 접수해야 한다. 서류 및 면접을 거쳐 최종 선발된 25기는 3월부터 8월까지 약 6개월간 ▲유튜브·인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 ▲마블챌린저 공식 블로그 포스팅 작성 ▲게임 업계 트렌드 리포트 분석 ▲넷마블 온오프라인 행사 기획 및 실행 등 현업 실무를 체험할 수 있다.
김동환 넷마블 크리에이터전략팀 팀장은 “넷마블의 신작 및 인기 게임의 홍보 콘텐츠를 직접 기획하고 제작할 수 있는 기회”라며 “다양한 실무 프로젝트에 직·간접적으로 참여하는 경험을 제공하고 게임업계인으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 말했다.
