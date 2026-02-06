“검찰 공소권 남용”… ‘50억 퇴직금’ 곽상도 1심 공소기각

곽상도 전 국민의힘 의원이 6일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고를 마친 후 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

곽상도 전 국민의힘 의원 부자가 1심에서 각각 공소기각과 무죄를 선고받았다.

이를 통해 곽상도과 김만배는 사실상 동일한 내용으로 1심 판단을 두 번 받게되는 실질적 불이익을 받았다고 평가할 수 있다”고 밝혔다.

“곽상도가 하나은행 성남의뜰 컨소시엄에 잔류하도록 영향력을 행사해달라는 청탁 알선 대가로 김만배로부ᅟ터 50억원 수수를 약속했다고 보기 어렵다”며 “곽병채와 곽상도 사이에 곽병채가 김만배로부터 곽상도 직무에 관해 50억원을 수수하기로 하는 명시적·암묵적 공모관계가 성립했다 보기 어렵다”고 했다.