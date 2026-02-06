일본 지난해 엥겔계수 44년 만에 최고…“식품 가격 상승 영향”
지난해 일본의 엥겔계수(소비지출에서 식비가 차지하는 비중을 나타낸 지수)가 44년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 식료품 가격 상승에 따른 결과로 풀이된다.
6일 교도통신은 일본 총무성의 ‘가계조사’ 결과를 인용해 지난해 2인 이상 가구의 엥겔계수가 1981년 이후 가장 높은 28.6%를 기록했다고 보도했다.
일본의 엥겔계수는 2000년대 초반까지 하락 안정세를 보이다 2005년을 저점으로 상승 곡선을 그려왔다.
한편 지난해 일본 2인 이상 가구의 월평균 소비지출은 가구당 31만4001엔(한화 약 294만원)으로 집계됐다. 물가 변동 영향을 제거한 실질 기준으로 전년 대비 0.9% 증가해 3년 만에 증가세로 돌아섰다.
다만 소비 회복세가 지속될지는 미지수다. 지난해 12월 월간 소비지출은 1년 전보다 2.6% 감소하며 다시 위축되는 모습을 보였다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
