로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시

2일 서울 시내 한 복권 판매점에서 시민들이 복권을 구매하기 위해 오가고 있다. 뉴시스

동행복권 모바일 누리집에서 만 19살 이상 성인임을 인증하고 회원 가입한 후 예치금을 충전하면 휴대전화로 복권을 구매할 수 있다. 동행복권 협력 은행인 케이뱅크 계좌를 연결해 예치금을 충전하고, 케이뱅크 계좌가 없으면 가상계좌로 입금하면 된다.

세금이 붙는 200만원 초과 당첨자는 엔에이치(NH)농협은행을 방문해서 당첨금을 수령해야 한다. 200만원 이하는 추첨일 다음날 예치금 계정으로 당첨금이 자동 지급되는 구조다.

사행성 우려에 대해 선을 그었다. 이용욱 복권위 사무처장은 “온라인 판매는 실명 등록을 하고 있다”며 “과몰입이 나타나면 경고, 교육 등 단계적 예방 조치를 할 수 있어 사행성 문제는 해결된다고 보고 있다”고 말했다.