시사 전체기사

[속보] 사제총기로 아들 살해한 60대 무기징역

입력:2026-02-06 14:52
공유하기
글자 크기 조정
인천 송도에서 사제총기로 아들을 살해한 60대 남성 A씨가 지난해 7월 30일 인천 논현경찰서 유치장에서 검찰로 송치되고 있다. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
집값 4억이면 주택연금 월 133.8만원… 가입 문턱도 낮춘다
李대통령 “한국인 건들면 패가망신”…캄보디아 문의로 삭제했던 표현 또
“알아서 가겠지”…반자율주행 SUV, 도로 작업 차량 ‘쾅’
“박나래가 합의 거부” 호소… 절도범 2심서도 징역2년
관객 덮치고 무대서 꽈당…中 ‘로봇 굴기’ 체면 구겨
이 끔찍한 문자, 누가 보냈을까… 학폭 신고하자 날벼락
‘클로드 코워크’ 충격… 한국 증시도 휘청, 시총 200조 증발
공학자의 중국 vs 법률가의 미국… 누가 웃었나
국민일보 신문구독