국민의힘 때아닌 ‘전두환 사진’ 논란…장동혁 “검토한 적 없어”
제1야당 국민의힘 내에서 때아닌 ‘전두환 사진’ 논란이 벌어지고 있다. 최근 입당한 강성 유튜버 고성국씨가 전두환·노태우·박근혜·윤석열 전 대통령 사진까지 당사 내에 걸어야 한다고 주장하면서다. 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 이에 반발해 “김영삼 대통령의 사진을 당장 내려달라”며 논란이 확산하자, 당 지도부는 “검토한 적도 없다”며 뒤늦게 수습에 들어갔다.
김영삼 전 대통령의 차남인 김 이사장은 6일 페이스북에 “국민의힘에 전두환 사진을 걸라는 극우 유튜버의 주문에 무응답으로 호응하는 장동혁 지도부”라며 “과거 군사정권 후예라고 자처하는 국민의힘을 보면서 더 이상 그곳에 있어야 할 이유가 없는 김영삼 대통령의 사진을 당장 내려주기 바란다”고 촉구했다.
이어 “3당 합당을 통해 보수를 참보수답게 대개혁하려던 YS정신을 내다 버린 수구 집단으로 변질된 국민의힘에 그분의 사진이 걸려 있을 하등의 이유가 없다”며 “건국과 산업화 그리고 민주화를 상징하는 세 분의 대통령을 자랑스럽게 보유했던 보수정당이 드디어 민주화를 버리고 망조로 가고 있다”고 질타했다. 한동훈 전 대표도 김 이사장의 글을 페이스북에 공유하는 방식으로 지지 의사를 표현했다.
현재 당 최고위원회의 등이 열리는 국회 내 국민의힘 대회의실에는 이승만·박정희·김영삼 전 대통령의 존영이 걸려 있다.
장동혁 대표는 제주에서 기자들과 만나 해당 논란에 대해 “전두환 대통령 존영과 관련해 우리 당 입장을 밝혔다. 전혀 검토하지 않았다”며 “존영 사진을 걸어야 하는 필요성, 적절성에 대해 논의한 바 없고, 국민의힘은 김영삼 전 대통령이 민주화에 헌신한 공적에 대해서 지금도 존중하고 높이 평가하고 있다”고 밝혔다.
앞서 최수진 원내수석대변인도 국회에서 열린 원내대책회의 후 기자들과 만나 “전 전 대통령 사진을 거는 것에 대해 지도부는 단 한 번도 얘기한 적이 없다. 유튜브에서 떠드는 얘기”라고 일축했다. 이어 “저희가 일일이 유튜브에서 얘기하는 사람에게 대응하는 게 무슨 의미가 있겠느냐”라고 강조했다.
앞서 고씨는 자신의 유튜브 채널 ‘고성국TV’에서 전 전 대통령에 대해 “거의 피를 흘리지 않고 민주화를 이끌어내는 대역사적, 대타협을 했다”고 평가했다. 그러면서 국민의힘을 향해 “뭐가 그렇게 겁이 나고 쫄려서(무서워서) 사진조차 제대로 못 거느냐”고 주장했다.
