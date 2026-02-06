경남정보대, 정주형 해외인력 양성 속도… 정부 지원사업 잇단 선정
경남정보대학교가 해외 유학생 유치를 위한 정부와 지자체 지원사업에 잇따라 선정되며 지역에 정착하는 해외 전문인력 양성에 속도를 내고 있다.
경남정보대는 법무부가 추진하는 ‘육성형 전문기술학과’ 사업에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다. 이 사업은 한국어 능력과 중간 수준 이상의 기술력을 갖춘 전문대 유학생을 양성한다. 단순 노무 중심의 외국인력 도입 방식에서 벗어나 안정적인 국내 정착을 지원한다.
육성형 전문기술학과에 입학한 유학생은 제도적 혜택을 받는다. 한국어능력시험(TOPIK) 3급 이상을 보유할 경우 유학(D-2) 비자 발급에 필요한 재정능력 요건을 면제해 준다. 또 재학 중 시간제 취업 허용 시간도 주당 30시간에서 35시간으로 확대된다.
졸업 이후의 취업·체류 지원도 강화된다. 해당 학과 졸업생이 사회통합프로그램 4단계를 이수하거나 TOPIK 5급 이상을 취득하고 전공 관련 업체와 연 2600만원 이상의 적정임금으로 고용계약을 체결하면 신설 예정인 ‘K-CORE(E-7-M)’ 비자를 통해 국내 체류가 가능해질 전망이다.
앞서 경남정보대는 지난해 5월 비자 발급과 체류 기간 결정 권한을 광역자치단체에 이임하는 ‘광역형 비자 시범사업’ 참여 대학으로도 선정됐다. 이를 통해 부산시와 협력해 지역 전략산업에 필요한 해외 인재를 체계적으로 양성할 수 있는 기반을 마련했다.
또 지난해 8월에는 보건복지부와 법무부가 공동 추진하는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 사업에도 선정됐다. 이에 따라 맞춤형 한국어 교육을 포함한 요양보호사 학위 과정을 운영하고, 실습과 현장 교육을 연계한 전문 인력 양성에 나설 계획이다.
김태상 경남정보대 총장은 “육성형 전문기술학과 선정으로 외국인 요양보호사 양성대학, 광역형 비자 사업 간 시너지를 기대할 수 있게 됐다”며 “지역 경제에 실질적으로 기여하는 정주형 외국인 인력을 양성해 ‘부산 대표 커뮤니티 칼리지’로서의 역할을 충실히 하겠다”고 말했다.
