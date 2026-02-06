쿠팡 로저스 경찰 2차 출석…‘국정원 지시’ 위증 혐의 조사
쿠팡 ‘국정원 지시’ 위증을 비롯한 각종 의혹을 받는 해롤드 로저스 한국 쿠팡 임시대표가 경찰에 두 번째로 출석했다.
서울경찰청 반부패수사대는 6일 오후 로저스 대표를 국회증언감정법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 오후 1시29분 서울청 마포청사에 도착한 로저스 대표는 “쿠팡은 계속해 모든 정부 조사에 협조할 것이며, 오늘 수사에도 성실히 임할 것”이라고 말했다.
다만 ‘혐의를 인정하느냐’ ‘쿠팡이 차별 대우를 받았다고 미국 하원에 로비한 사실이 있느냐’는 취재진의 질문에는 답하지 않은 채 조사실로 들어갔다. 로저스 대표의 경찰 출석은 지난달 30일에 이어 두 번째다. 그는 전날 임직원들에게 보낸 내부 이메일에서 “자료 제출 등에 적극 협조해 달라”고 당부하는 등 낮은 자세를 보이고 있다.
경찰은 이날 로저스 대표가 지난해 12월 30~31일 국회 청문회에서 한 발언이 위증에 해당하는지, 허위임을 인식하고 진술했는지를 집중적으로 조사할 계획이다.
당시 로저스 대표는 개인정보 유출 사건과 관련해 쿠팡이 용의자를 접촉해 조사하고 노트북을 회수한 것이 한국 정부, 즉 국가정보원의 지시에 따른 것이라고 주장했다. 그러나 국정원은 “쿠팡 측에 어떠한 지시도 한 바 없다”고 반박했다. 국회 과학기술정보방송통신위원회는 로저스 대표를 포함한 쿠팡 전·현직 임원 7명을 위증 혐의로 고발했다.
로저스 대표는 이미 개인정보 유출 사태를 '셀프조사'하며 증거를 인멸한 혐의(공무집행방해 등)로 조사를 받았다. 2020년 숨진 쿠팡 노동자 고(故) 장덕준씨의 산재 책임을 축소·회피하는 보고를 지시했다는 의혹도 있다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
