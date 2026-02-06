대출 막힌 홈플...경영진 “1월 월급 절반만”
자금 확보에 어려움을 겪고 있는 홈플러스 경영진이 1월 미지급 급여의 절반만 12일에 지급하겠다고 밝혔다. 노조는 책임 회피라며 반발했다.
홈플러스는 6일 경영진 메시지를 통해 “필수 운영자금의 지급을 미루는 것에 어려움이 있지만, 어떻게든 일부 운영자금의 지급을 유예해 1월 급여의 일부라도 지급하기 위한 재원을 마련할 계획”이라고 발표했다. 명절 상여금과 2월 급여 지급일 역시 지키기 어렵다는 입장이다.
홈플러스의 입장은 ‘긴급운영자금대출(DIP)’을 추가 확보하지 못한 탓이 크다. DIP는 회생절차기업의 기존경영인을 유지하는 제도로, 통상 회생절차 기업에 대해 운전자금 등 신규자금을 지원하는 것을 뜻한다. 대신 나중에 회사가 나중에 자산을 팔거나 돈을 벌었을 때 가장 먼저 갚아야 한다.
홈플러스 경영진은 “DIP 확보에 최선을 다하고 있지만 이해관계자들과의 의견 조율이 원활하게 이루어지지 않아 지연되고 있다”고 밝혔다.
노조는 반발하고 나섰다. 최철한 마트노조 홈플러스지부 사무국장은 “경영진 스스로의 무능과 거짓을 자인하는 고백서”라며 “사측은 마트노조가 동의하지 않아 대출이 안 되는 것처럼 현장을 호도했지만, 이번 발표로 대출 지연의 원인이 ‘이해관계자와의 조율 실패’임이 명확히 드러났다”고 주장했다.
이어 “대출이 안 되는 진짜 이유는 채권단조차 납득시키지 못한 사측 회생계획안의 부실함”이라며 “명절을 앞두고 급여 50% 지급이라는 생색내기 뒤에 숨어 상여금과 차월 급여 미지급을 당연시하는 사측의 태도에 분노한다”고 입장을 냈다.
홈플러스는 자금 상황 악화를 이유로 지난해 12월 직원 급여는 분할 지급하고 지난달 급여는 지급을 연기한 바 있다. DIP 확보가 계속해서 어렵다면 청산 가능성까지 생각해야 하는 것 아니냐는 전망도 나온다.
홈플러스는 지난해 12월 29일 서울회생법원에 제출한 구조혁신형 회생계획안에서 총 6000억원을 확보해 회사를 정상화할 거라 밝혔다. 3000억원 규모 DIP 대출과 ‘홈플러스 익스프레스’ 매각으로 각각 3000억원씩을 조달하겠다는 구상이다. 여기에 전국 10개 점포를 매각해 1000억원 이상을 추가로 확보한다는 입장이다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사