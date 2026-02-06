트럼프 “종교 없인 위대한 나라 못 만들어”…전쟁 종식 노력도 거론
도널드 트럼프 미국 대통령이 종교의 자유 수호 의지를 강조하며 수단 분쟁과 우크라이나 전쟁 등을 끝내기 위한 노력을 병행하고 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 5일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 국가조찬기도회 연설에서 “1776년 미국 독립선언문이 발표되던 역사적인 날, 우리의 건국자들은 우리가 창조주 하나님의 손길로 자유롭고 평등하게 창조됐다는 불멸의 진리를 선포했다”며 “많은 정치인이 하나님이라는 단어를 말하기를 거부하지만, 나는 항상 종교 없이는 위대한 나라를 만들 수 없다고 말해왔다. 위대한 국가가 되려면 종교가 있어야 하며 신앙이 있어야 한다”고 말했다. 이어 “우리는 미국을 다시금 하나님 아래 하나의 국가로 헌신할 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 또 “오늘 미 교육부가 공립학교에서 학생들의 기도권을 보호하기 위한 새로운 지침을 공식 발표했다는 소식을 전하게 돼 기쁘다”고 언급했다. 그는 종교 단체 지도자의 정치 발언을 제한해온 존슨 수정안 폐지와 코로나19 팬데믹 당시 민주당 정책으로 어려움을 겪던 교회의 회복 등을 자신의 성과로 열거했다.
그는 “트럼프 행정부 아래 우리는 신앙인들을 강력하게 지지하고, 우리의 가치와 전통에 대한 공격을 막고, 종교의 자유를 수호해 왔다”며 “사람들은 나를 독재자라고 부르기를 좋아하지만, 팬데믹 당시 민주당이야말로 교회에 가는 사람들을 체포하고 끔찍하게 대하는 등 정말 독재자 같았다”고 비판했다. 이어 “특히 (바이든 행정부가 이끌던) 지난 4년간은 종교 지도자들에게 매우 힘든 시기였다”며 “이런 일이 계속됐다면 교회는 존재조차 할 수 없었을 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 “사람들이 교회에 가는 것조차 두려워하게 만드는 상황은 우리가 허용하지 않을 것”이라며 “이제 교회는 그 어느 때보다 더 강하게 회복되고 있다”고 말했다. 그는 “2025년에는 미국에서 지난 100년간 그 어느 때보다 많은 성경이 팔렸고, 지난 1년간 젊은 미국인들의 교회 출석률은 4년 전보다 거의 두 배로 증가했다”고 덧붙였다. 또 “이러한 고무적인 부흥을 지원하기 위해 오는 5월 17일 전국의 모든 미국인을 워싱턴DC 내셔널 몰로 초청해 함께 기도하고 감사하며 다시금 신앙을 회복하는 시간을 가질 것”이라고 밝혔다.
해외 종교 박해 문제도 언급했다. 트럼프 대통령은 수단 출신 기독교인 마리암 이브라힘 사례를 소개하며 종교 활동의 자유가 위협받아서는 안 된다고 강조했다. 트럼프 대통령은 “2014년 수단의 샤리아 법정은 이브라힘이 기독교인 남성과 결혼했다는 이유로 그녀에게 태형 100대와 사형을 선고했다”며 “이브라힘은 임신 8개월 상태에서 개종을 거부한 채 수갑을 찬 상태로 출산했다”고 말했다.
이어 “수단에서 벌어지고 있는 전쟁을 끝내기 위해 노력하고 있으며 거의 마무리 단계에 있다”며 “이것이 내가 관여한 아홉 번째 분쟁 해결이 될 수 있다”고 밝혔다. 그는 또 “러시아와 우크라이나 전쟁이 먼저 해결될 수도 있다”며 해당 전쟁 역시 협상 중이라고 덧붙였다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
