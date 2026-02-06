‘합당 문건 공개하라’ 민주당 지도부 공개 반발

정청래 대표, “실무자 작성 자료일 뿐” 해명

민주당 해명, “문건 공식 회의 보고된 바 없어”

조승래 사무총장, “합당 절차 정리한 자료” 설명

황명선(왼쪽부터)·강득구·이언주 더불어민주당 최고위원이 6일 국회 소통관에서 민주당과 조국혁신당 간 합당 논의를 중단할 것을 촉구하고 있다. 연합뉴스

3명의 최고위원은 “합당 논의를 지금 당장 멈춰야 한다”며 지방선거 이후로 합당 논의를 미뤄야한다고 주장했다. 윤준병 민주당 의원 또한 페이스북을 통해 ”

이날 오전 조국혁신당과의 합당시 조국 당대표에게 지명직 최고위원을 배분한다는 등의 내용이 담긴 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’이 한 언론보도를 통해 밝혀졌다. 민주당은 공지를 통해 “해당 문건은 공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”며 공식 자료가 아니었다고 해명했다.