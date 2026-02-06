‘합당 문건 공개하라’ 민주당 지도부 공개 반발
정청래 대표, “실무자 작성 자료일 뿐” 해명
민주당 해명, “문건 공식 회의 보고된 바 없어”
조승래 사무총장, “합당 절차 정리한 자료” 설명
민주당 반청(반정청래)계 최고위원들이 ‘민주당-조국혁신당 합당 대외비 문건’을 두고 “문건을 공개하고 합당 추진을 중단하라”며 정청래 민주당 대표를 향해 진실 규명을 요구하고 나섰다.
강득구·이언주·황명선 최고위원은 6일 조국혁신당과의 합당 일정·방식이 담긴 대외비 문건이 언론 보도로 공개되자 공동 기자회견을 열고 정 대표 측에 진상 규명을 촉구했다. 이들은 “조국혁신당과의 합당 추진 일정이 아주 상세히 담긴 문건이 존재했고, 당에서 작성한 문건”이라며 문건 공개를 요구했다.
이들은 “정 대표는 실무자가 만든 자료일 뿐이고, 보고된 적 없다고 했다. 조승래 사무총장은 합당 절차와 사례를 정리한 자료라고 했다”면서 “그런데 그 자료에 왜 합당 추진의 구체적인 일정과 완료 시한, 지명직 최고위원의 배분, 탈당자와 징계자에 대한 특례 조항까지 들어있나”고 물었다.
황 최고위원은 “지도부 자리는 흥정의 자리가 아니다”며 “공천 또한 흥정의 대사이 아니다”라고 강조했다. 강 최고위원은 “(민주당과 조국혁신당 합당 시) 광역단체장 공천 안배 얘기도 들린다. 대표는 지금 당장 문건을 공개하고, 당원 앞에 설명해야 한다”고도 말했다.
이들은 “자신도 몰랐다며 진상조사를 하겠다는 것은 실무자만 희생양 삼으려는 것 아닌가”라며 “그 책임은 전적으로 대표에게 있다”고 주장했다. 이어 “누가 지시했고, 언제 작성했고, 조국 대표와 어디까지 논의했는지, 지분 배분 조건은 무엇인지, 조국혁신당에 지명직 최고위원 1석 배정 사실인지, 탈당자와 징계자에 대한 특례 조항이 사실인지 모든 사실을 명명백백히 밝혀야 한다”고 강조했다.
3명의 최고위원은 “합당 논의를 지금 당장 멈춰야 한다”며 지방선거 이후로 합당 논의를 미뤄야한다고 주장했다. 윤준병 민주당 의원 또한 페이스북을 통해 ”‘조국당에 지명직 최고위원 배분“ 문건으로 당원들이 또 격앙하고 있다”며 “당지도부는 알맹이 없는 합당 제안을 철회하거나 합당 논의를 지방선거 이후로 연기해야 한다”고 주장했다.
이날 오전 조국혁신당과의 합당시 조국 당대표에게 지명직 최고위원을 배분한다는 등의 내용이 담긴 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’이 한 언론보도를 통해 밝혀졌다. 민주당은 공지를 통해 “해당 문건은 공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”며 공식 자료가 아니었다고 해명했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
