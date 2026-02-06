시사 전체기사

개원 축하를 나눔으로… 기장365본치과 쌀 기부

입력:2026-02-06 14:24
기장군노인복지관에 개원 쌀 전달
지역 어르신 식생활 지원 나서

이승익 기장365본치과 대표원장(왼쪽)이 5일 기장군노인복지관을 방문해 쌀 100㎏을 전달하고 있다./기장365본치과 제공

기장365본치과는 지난 5일 기장군노인복지관에 쌀 100㎏을 기부하며 지역사회 나눔을 실천했다.

이번에 전달된 쌀은 치과 개원식을 축하하기 위해 받은 쌀 화환으로 마련됐다. 이승익 대표원장은 개원 축하의 의미를 지역 어르신들과 나누고 싶어 쌀을 복지관에 전달하게 됐다고 밝혔다.

기장365본치과는 단순한 개원 축하를 넘어 지역과 함께하는 의료기관의 역할을 실천하기 위해 이번 기부를 진행했다고 설명했다. 전달된 쌀은 복지관을 이용하는 어르신들과 취약계층 지원에 활용될 예정이다.

기장군노인복지관 관계자는 “지역 어르신들을 위한 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다”며 “전달받은 쌀은 복지관 이용 어르신들과 도움이 필요한 분들을 위해 소중히 사용하겠다”고 말했다. 이 대표원장은 “개원을 준비하며 받은 많은 응원과 축하의 마음을 지역 어르신들과 나누고 싶었다”며 “앞으로도 기장 지역 주민들과 함께 성장하는 의료기관이 될 수 있도록 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편 기장365본치과는 지역 주민들의 구강 건강 증진을 목표로 진료를 시작했으며, 정밀 진단과 맞춤 치료를 바탕으로 환자 중심 진료를 운영하고 있다. 주말과 공휴일에도 진료를 진행해 지역 주민들의 의료 접근성을 높이고 있다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

