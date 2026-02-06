시사 전체기사

‘담합 때려잡기’ 진심… 정성호 “‘내 인생 망한다’ 싶어야”

입력:2026-02-06 14:14
정성호 법무부 장관이 4일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 6일 기업의 가격 담합에 대해 “‘걸려도 남는 장사’가 아니라 ‘담합하면 회사도, 내 인생도 망한다’고 생각하게 만들어야 한다”고 밝혔다. 기업 처벌에 그치지 않고 개인에 대한 무거운 처벌까지 나아가야 한다는 취지다.

정 장관은 이날 페이스북에서 “최근 이재명 대통령 지시에 따른 검찰의 집중 수사로 생필품 분야와 한전 입찰에서 대규모 담합이 적발됐다”며 “밀가루 시장에서만 5년간 6조원대, 설탕 시장에서 4년간 3조원대, 한전 입찰에서 6000억원대 담합이 벌어져 일부 가격이 최대 66%나 올랐고, 그 부담은 국민들에게 전가됐다”고 말했다.

정 장관은 “더 심각한 것은 이들이 과거에도 동종 담합으로 여러 차례 적발된 전력이 있음에도 같은 짓을 반복해 왔다는 것”이라고 지적했다. 그러면서 “범법자들이 국민과 법질서를 우습게 여기고, ‘걸려도 남는 장사’로 여겨왔는지 보여주는 방증”이라고 했다.

해법으로는 개인 형사처벌 강화를 제시했다. 정 장관은 “우리는 여전히 법인 과징금 중심 제재에 머물러 있고, 공정거래위원회의 개인 형사고발도 제한적으로 이뤄지고 있다”고 한계를 언급했다. 그러면서 “물가를 왜곡하고 국민 삶을 두고 장난을 치는 조직적 담합을 근절하려면 미국처럼 담합을 계획하고 실행한 임직원과 배후자 등 ‘개인’에 대한 형사처벌을 대폭 강화해야 한다”고 밝혔다.

정 장관은 “공정위와 수사기관간 간 효율적인 협력체계 구축과 ‘리니언시(자진신고 감면제도)’ 창구 정비 등 제도 개선도 시급하다”며 “국회와 공정거래위원회의 적극적인 관심과 제도 개선을 요청드린다”고 말했다.

구자창 기자 critic@kmib.co.kr

