고양시 “K-컬처밸리 기본협약 체결 연기 발표 유감”
경기도 협의해 사업기간 단축 최선
경기 고양시가 K-컬처밸리 복합개발사업 민간공모 기본협약 체결이 연기된 데 대해 유감을 표명하며, 관계기관과 협력을 통해 사업기간 단축에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
고양시는 6일 K-컬처밸리 복합개발사업 민간사업자 우선협상대상자 선정 이후 조속한 사업 정상화를 기대해 온 시민들의 바람과 달리 추진 일정이 지연되고 있다며 깊은 유감을 나타냈다.
시는 경기도, 경기주택도시공사(GH)와 긴밀히 협의해 협상을 조기에 마무리하고 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다는 입장이다.
앞서 경기도와 GH는 K-컬처밸리 T2 아레나 부지 민간사업자 공모를 통해 라이브네이션 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다. 이에 따라 고양시와 시민들은 기본협약 체결과 아레나 공사 재개가 당초 일정대로 신속히 이뤄질 것을 기대해 왔다.
그러나 협상 과정에서 기존 아레나 구조물의 안전성 확보를 위해 국제기준 수준의 정밀안전점검이 요구되고, 아레나 규모 조정과 주차장·진입광장·보행육교 등 이용 편의와 직결되는 공공시설 확충 방안에 대한 추가 논의가 진행되면서 협상 기간이 예상보다 길어졌다는 것이 경기도와 GH의 설명이다. 이로 인해 사업 추진 일정 조정이 불가피해졌다는 것이다.
고양시는 이러한 논의가 시민과 방문객의 안전과 편의를 높이기 위한 필수 과정이라는 점에는 공감하면서도, 일정 지연으로 인해 시민들 사이에서 실망과 우려가 커지고 있는 현실을 엄중히 받아들이고 있다고 밝혔다.
아울러 일부에서 제기된 경제자유구역 추진과의 연계로 사업이 지연되고 있다는 주장에 대해서는 사실이 아니라고 선을 그었다. 시는 경제자유구역 지정 지연과 무관하게 K-컬처밸리 복합개발사업은 우선 추진될 수 있도록 노력하고 있다고 강조했다.
시는 향후 지구단위계획 변경, 인허가 등 고양시가 담당하는 행정 절차를 차질 없이 지원하고, 관계기관과 지속적인 협의를 통해 협상이 조속히 마무리되도록 적극적인 역할을 수행할 방침이다. 이를 위해 지난해 9월 ‘고양시 K-컬처밸리 조성 지원에 관한 조례’를 공포하고, 각종 위원회 심의를 통합 처리할 수 있는 제도적 기반도 마련했다.
시 관계자는 “K-컬처밸리 복합개발사업은 고양시민의 오랜 염원이 담긴 핵심 사업”이라며 “안전과 공공성을 전제로 사업이 조속히 정상화될 수 있도록 고양시가 맡은 행정 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
