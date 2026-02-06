“정치하랬더니 포커판” 쏟아진 반발에 장동혁 “비판말고 직 걸어라”
장동혁 국민의힘 대표가 자신에게 제기된 사퇴·재신임 요구에 대해 ‘제안자도 직을 건다면 전당원투표를 받겠다’며 배수진을 친 것을 두고 당내 갈등은 격화하고 있다. 당권파에선 장 대표의 역제안에 대해 “강력한 경고의 의미”라고 규정했으나, 소장파를 중심으로 “조폭식 공갈 협박” “정치를 포커판으로 만들었다”는 비판이 쏟아졌다. 장 대표는 재차 “직을 걸라”고 맞받았다.
장 대표는 6일 제주 민생 행보를 마친 후 기자들과 만나 ‘재신임’ 관련 당내 반발에 대한 질문에 “재신임을 요구하거나 직을 걸고 사퇴를 요구한 분이 있는지 잘 모르겠다. 공식적으로 들은 바 없다”며 “비판할 게 아니라 직을 걸면 된다”고 밝혔다. 장 대표가 데드라인으로 밝힌 6일까지 아직 공식적 재신임 요구는 없는 상태다.
김재원 최고위원은 라디오에서 “장 대표의 말은 강한 재신임 투표, 사퇴 요구에 대해 강력한 경고의 의미”며 “당원들의 여론이 ‘당 지도부를 지금 흔들면 안 된다’ ‘당대표를 중심으로 뭉쳐 단일대오를 형성해 달라’ 요구하는 분들이 굉장히 많다”라고 말했다. 그러면서 “실제로 요구한다면 아마 압도적인 표 차로 당대표의 재신임이 결정될 것이라고 저는 확신한다”고 덧붙였다.
당권파인 장예찬 여의도연구원 부원장도 “온실 속 화초들을 장동혁이라는 잡초가 확실하게 제압한 한 방”라고 규정했다. 그는 “데이터나 근거를 공개할 수는 없지만 (장 대표에 대한) 70% 이상의 압도적인 당원 지지가 있을 거라고 확신한다. 사실 그걸 다른 의원들도 다 안다”며 “‘내가 뱉은 말이 있기 때문에 내 방식으로 매듭을 짓겠다’는 게 장동혁의 정치”라고 했다.
당내에선 반발이 이어지고 있다. 오세훈 서울시장은 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠는가”라며 “장동혁 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”라고 비판했다. 이어 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다”며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 직격했다.
국민의힘 소장파 모임 ‘대안과미래’ 권영진 의원도 페이스북에 “장동혁 대표님! 제발 정신 차리세요”라는 제목의 글을 올렸다. 그는 장 대표의 역제안에 대해 “이런 독재적 발상이 어디 있나”라며 “‘이재명 대통령을 끌어내려야 한다’고 주장했던 장 대표는 국민에게 도전하신 건가”라고 반문했다. 이어 “민주 정당의 지도자 입에서 나왔다고는 도저히 믿기지 않는 조폭식 공갈 협박”이라고 꼬집었다.
김용태 의원도 “(장 대표가) 정치를 하라고 했더니 포커판을 만들어 버렸다”며 “최소한의 기대마저도 물거품이 되는 것 같아 굉장히 안타까웠다”고 지적했다.
정우진 기자, 제주=최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
