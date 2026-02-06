시사 전체기사

차영수 전남도의원, 설 명절 맞아 ‘도암 소망의집’ 어르신 위문

입력:2026-02-06 14:05
수정:2026-02-06 14:06
차 의원, 요양시설 돌봄 서비스 세심한 점검

“돌봄 현장 여건 개선 위해 면밀히 살필 것”

차영수_도의원_강진군_도암_소망의집_위문. 전남도의회 제공

전남도의회 차영수 의원(더불어민주당, 강진)이 강진군 도암면에 위치한 요양시설 ‘도암 소망의집’을 방문해 어르신들의 안부를 살피고 위문품을 전달했다.

6일 전남도의회 등에 따르면 도암 소망의집은 어르신들이 안정된 환경에서 생활할 수 있도록 돌봄 서비스를 제공하는 지역 요양시설로, 어르신 개개인의 생활을 세심하게 보살피는 데 중점을 두고 있다.

이번 방문은 지역 내 돌봄 현장을 직접 찾아 어르신들의 생활 여건을 확인하고, 현장의 목소리를 듣기 위한 취지로 마련됐다.

차 의원은 “어르신들이 머무는 공간을 직접 살펴보며 작은 위로라도 전하고 싶었다”며 “현장에서 묵묵히 역할을 다하고 계신 종사자 여러분의 노고에 감사드린다”고 말했다.

이어 “어르신 한 분 한 분이 존중받으며 생활하실 수 있도록 지역사회와 함께 지속적인 관심이 필요하다”며 “돌봄 현장의 여건이 더욱 나아질 수 있도록 면밀히 살펴보겠다”고 밝혔다.

강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

