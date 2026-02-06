정교유착 합수본, ‘신천지 2인자’ 고동안 전 총무 소환
신천지 의혹 ’키맨‘ 참고인 신분 소환
당원가입 의혹 등 교주 이만희씨 지시 여부 조사
신천지의 정치개입 의혹을 수사 중인 정교유착 비리 검·경 합동수사본부가 6일 ‘신천지 2인자’로 불렸던 고동안 전 총회총무를 소환했다.
합수본은 이날 오후 1시쯤부터 고 전 총무를 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다. 고 전 총무는 2021년 국민의힘 20대 대선 경선, 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제했다는 의혹을 받고 있다. 그는 2017~2024년 신천지 총무를 지내며 교주 이만희씨의 핵심 측근 역할을 했다. 합수본이 고 전 총무를 소환한 건 이번이 처음이다.
고 전 총무는 이번 사건의 ‘키맨’으로 거론된다. 앞서 합수본에 출석했던 전직 신천지 관계자들은 신천지의 국민의힘 집단가입 의혹 등과 관련해 이씨의 지시 유무를 확인할 핵심 당사자로 고 전 총무를 지목했다.
합수본은 고 전 총무를 상대로 이씨가 당원 가입을 지시한 사실이 있는지, 이 과정에서 신천지와 정치권 간에 부정한 거래가 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다. 고 전 총무는 신천지 자금 횡령 의혹도 받는데, 금전이 정치권으로 흘러들었는지 여부도 규명 대상이다. 이씨의 세무조사와 검찰 수사 무마를 위해 정치권·법조계에 로비했다는 의혹도 있다.
지난달 6일 출범한 합수본은 그간 전직 신천지 간부와 이씨 측근 인사들을 잇따라 소환해 수사 토대를 다졌다. 지난달 30일에는 경기도 과천 신천지 본부 등을 압수수색했고 이씨와 관계자들의 녹취록, 신도들이 받은 당원 가입 지시 내용 등을 압수한 것으로 전해졌다.
