팬스타, ‘코스타 세레나호’ 전세 크루즈 판매 개시
부산 출발 한·중·일 5박 6일
사세보·상하이·서귀포 한 번에
팬스타엔터프라이즈가 대대적인 리뉴얼을 마친 대형 크루즈선 ‘코스타 세레나호’ 전세 상품의 본격적인 판매에 나섰다.
팬스타엔터프라이즈는 6일 이탈리아 국적의 정통 크루즈선 코스타 세레나호를 전세로 운항하는 크루즈 상품을 출시했다고 밝혔다. 이번 상품은 한국·중국·일본 3개국을 기항하는 5박6일 일정으로 구성됐다.
해당 크루즈는 오는 9월 2일 부산항을 출발해 일본 사세보, 중국 상하이, 제주 서귀포를 차례로 기항한 뒤 다시 부산으로 돌아오는 일정이다. 한중일 3개국의 주요 기항지를 한 번에 경험할 수 있는 노선으로, 크루즈 여행객들의 관심을 모으고 있다.
이번 항차에 투입되는 코스타 세레나호는 최근 ‘모던&팝아트’를 테마로 한 대대적인 인테리어 리뉴얼을 마쳤다. 11만4000t급의 대형 선박 규모는 유지하면서 스위트 객실을 포함한 주요 객실과 레스토랑, 라운지 등 핵심 공간을 보다 세련되고 트렌디한 디자인으로 재단장했다.
기항지 구성도 차별화했다. 일본의 항구도시 사세보, 중국 최대 도시 상하이, 제주의 자연경관을 대표하는 서귀포를 차례로 방문하며 각 지역의 문화와 관광을 폭넓게 즐길 수 있도록 했다. 특히 부산을 모항으로 국내에서 바로 출입국이 가능해 항공 이동에 따른 부담과 추가 체류비를 줄일 수 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.
선내에서는 타악 퍼포먼스 놀당갑서와 박진쇼 등 다채로운 공연이 펼쳐지며, 금상크루즈 무료 승선권이 걸린 노래자랑 페스티벌 ‘크루즈노래짱’과 유명 가수 초청 시크릿 공연도 예정돼 있다.
팬스타 관계자는 “전면 리뉴얼을 마친 코스타 세레나호를 활용해 선내 서비스와 기항지 프로그램을 한층 강화했다”며 “부산 출발 전세 크루즈의 강점을 살린 차별화된 상품을 선보이겠다”고 말했다.
팬스타는 국내에서 유일하게 크루즈 운항 면허를 보유한 사업자로, 2017년부터 코스타 크루즈와 협력해 매년 3~5회 전세 크루즈를 운영하며 국내 크루즈 시장을 확대해 왔다. 이번 9월 항차에서는 조기 예약 고객을 대상으로 1인당 30만원 할인 혜택도 제공할 예정이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
