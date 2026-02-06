블랙핑크 리사, 넷플릭스 로코 영화 주연 확정…제작자로도 참여
그룹 블랙핑크의 멤버 리사가 넷플릭스 오리지널 로맨틱 코미디 장편 영화에 주연으로 출연한다. 리사가 배우로서 처음으로 장편 영화에서 주연을 맡는 작품이자, 제작자로서도 본격적인 첫 발을 내딛는 의미 있는 도전이다.
넷플릭스는 6일 공식 X(구 트위터) 계정을 통해 “리사가 넷플릭스의 새로운 로맨틱 코미디 장편 영화에 주연으로 출연할 예정”이라며 “작품은 노팅 힐에서 영감을 받았다”고 소개했다. 영화의 각본은 ‘북스마트’(2019), ‘어쩌다 로맨스’(2022), ‘상사에 대처하는 로맨틱한 자세’(2018) 등을 집필한 할리우드 대표 로코 작가 케이티 실버만이 맡아 기대감을 높이고 있다.
데드라인 보도에 따르면 연출과 제작은 HBO 시리즈 ‘화이트 로투스’로 에미상과 골든글로브상을 수상한 데이비드 버나드가 책임진다. 리사와 버나드는 ’화이트 로투스‘ 시즌3 촬영장에서 ‘노팅 힐’에 대한 공감대를 나눈 것을 계기로 함께 이번 영화의 아이디어를 구상하게 됐다고 전해졌다. 이후 실버만과 협업하며 본격적인 시나리오 작업에 착수했다.
이 영화에서 리사는 주연 배우로서뿐 아니라 총괄 프로듀서(Executive Producer)로도 참여하며 창작과 제작 전반에 깊이 관여할 예정이다. 또 다른 총괄 프로듀서는 앨리스 강이 맡는다.
앞서 리사는 ‘화이트 로투스’ 시즌3에서 웰니스 전문가 ‘무크(Mook)’ 역으로 출연하며 배우로서의 첫 걸음을 뗐다. 해당 시즌은 제83회 골든 글로브 시상식에서 최우수 TV 드라마 시리즈 부문 후보에 오르며 작품성과 화제성을 동시에 인정받았다. 리사는 시상자로 시상식 무대에 오르며 주목을 받았다.
현재 리사는 넷플릭스 액션 시리즈 ‘익스트랙션(Extraction)’ 유니버스를 확장하는 신작 ‘타이고(TYGO)’에도 주요 역할로 참여하 다양한 장르에서 배우로서 입지를 넓히는 중이다. 리사는 지난해 미국 대형 에이전시 윌리엄 모리스 엔데버(WME)와 파트너십을 체결한 뒤, 자신이 설립한 레이블 LLOUD와 함께 글로벌 활동을 본격화해왔다.
넷플릭스 측은 이번 영화의 시놉시스, 개봉 일정, 추가 출연진 등에 대한 세부 사항은 추후 순차적으로 공개할 예정이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사