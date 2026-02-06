세정나눔재단, 금정구 자활 참여자 지원에 6천만원
목욕·의복 지원으로 자립 강화
자활 참여자 200여명 생활 안정
일회성 넘어선 ‘생산적 복지’ 실천
세정나눔재단이 설 명절을 앞두고 취약계층 자활 참여자들의 생활 안정과 자립 기반 마련을 위한 지원에 나섰다.
세정나눔재단은 6일 부산 금정구 부곡동 세정그룹 본사에서 금정구지역자활센터가 추진하는 사회공헌 사업 ‘오늘이 괜찮아지는 하루’에 총 6000만원을 전달했다고 밝혔다.
‘오늘이 괜찮아지는 하루’는 자활 참여자들의 신체 위생 회복을 돕는 프로그램으로, 단순한 위생 관리 차원을 넘어 스스로를 돌보고 존중하는 경험을 통해 정서적 자활을 지원한다.
이번 지원은 일회성·소모성 복지가 아닌, 자활 참여자의 자존감 회복과 근로 능력 강화를 목표로 한 ‘생산적 복지’의 일환으로 기획됐다. 경제적 어려움과 열악한 주거 환경으로 기본적인 위생 관리와 의복 마련에 어려움을 겪는 자활센터 이용자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
지원금은 정기적인 목욕 서비스 제공과 근무·일상생활에 필요한 의복 지원에 사용된다. 목욕 지원 사업에는 1000만원이 투입돼 자활 참여자 20명을 대상으로 주 1회씩 연말까지 서비스를 제공한다. 또 근무복과 일상복 지원에는 5000만원을 편성해 약 200명의 자활센터 이용자에게 연 2회 의복을 지원할 예정이다.
박순호 세정나눔재단 이사장은 “위생과 의복은 사회 구성원으로서 자신감을 회복하기 위한 최소한의 준비”라며 “이번 지원이 참여자들이 스스로를 존중하며 안정적으로 근로 활동에 전념하는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 소외계층의 삶을 실질적으로 변화시킬 수 있는 맞춤형 복지 사업을 지속적으로 확대하겠다”고 덧붙였다.
금정구지역자활센터의 신요한 센터장은 “현장에서 가장 필요했던 목욕과 의복 지원이 이뤄지게 돼 뜻깊다”며 “참여자들이 보다 안정된 환경에서 자활 사업에 집중할 수 있도록 지원금을 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.
한편, 국내 대표 패션기업 세정그룹이 설립한 사회복지법인 세정나눔재단은 ‘행복한 나눔, 따뜻한 세상’을 가치로 저소득층과 취약계층을 위한 장학금 지원, 주거 환경 개선 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사