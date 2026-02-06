고레에다 히로카즈가 그리는 인공지능…‘상자 속의 양’, 여름 국내 개봉
한국이 사랑하는 거장 고레에다 히로카즈 감독이 올여름 SF 영화를 들고 돌아온다.
수입사 ㈜미디어캐슬은 6일 이같이 밝히며 ‘상자 속의 양’의 론칭 포스터 및 예고편을 처음으로 공개했다. ‘상자 속의 양’은 ‘괴물’ ‘어느 가족’ ‘브로커’를 통해 현대 사회의 가족상을 끊임없이 탐구해 온 고레에다 감독이 인공지능이라는 새로운 세계적 화두를 끌어안은 야심작이다.
‘어느 가족’ 이후 8년 만에 선보이는 오리지널 각본에 더해 연출·편집까지 직접 맡은 이번 작품은 죽은 아들과 똑같이 생긴 휴머노이드를 가족으로 받아들이며 벌어지는 이야기를 그린다.
어머니 ‘오토네’ 역은 아야세 하루카가 맡아 ‘바닷마을 다이어리’ 이후 고레에다 감독과 다시 호흡을 맞추며 섬세한 감정선을 펼친다. 아버지 ‘켄스케’ 역은 일본 개그콤비 치도리의 다이고가 맡아 첫 영화 주연 데뷔에 나선다. 목소리부터 외모까지 죽은 아들과 완전히 동일한 휴머노이드를 받아들이는 부모로서, 혼란과 애도의 경계를 오가는 감정을 섬세하게 표현해낼 예정이다.
부부의 아들 ‘카케루’와 그의 모습 그대로 만들어진 휴머노이드는 신예 쿠와키 리무가 1인 2역으로 연기한다. 그는 200명이 넘는 오디션 참가자를 뚫고 발탁됐다. ‘괴물’ 이후 고레에다 감독이 발굴한 또 하나의 대형 아역 스타로 기대를 모은다.
함께 공개된 런칭 포스터는 숲속의 이끼 낀 나무에 얼굴을 댄 휴머노이드 아들 ‘카케루’의 모습으로 시선을 끈다. 감은 눈, 손끝으로 느끼려는 듯한 제스처, 무기질적인 기계의 손과 생명을 상징하는 자연의 숨결이 묘한 대비를 이루며, 인간성과 테크놀로지 사이의 교차점을 섬세하게 드러낸다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
