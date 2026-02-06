미 명문대 USC서 첫 한인총장 탄생
만장일치 선출
미국 명문 사립대인 서던캘리포니아대(USC)에서 첫 한국계 총장이 나왔다.
5일(현지시간) USC 이사회는 한국계인 김병수 임시 총장을 만장일치로 13대 총장으로 선출했다고 밝혔다. 1880년 개교한 USC 역사상 한국계 인사가 총장에 오른 것은 이번이 처음이다.
지난해 7월부터 임시 총장직을 맡아온 김 신임 총장은 이번 선출과 동시에 공식 임기를 시작한다.
수전 노라 존슨 USC 이사회 의장은 “이사회의 만장일치 투표를 통해 김 총장의 리더십에 대한 폭넓은 신뢰를 확인할 수 있다”며 “임시 총장 재임 기간에 보여준 훌륭한 인품과 대학 구성원에 대한 존중, 복잡하고 어려운 결정을 내리는 용기는 우리의 핵심 가치를 보여준다”고 선임 배경을 설명했다. 존슨 의장은 이어 “그는 고등교육이 전례 없는 변화를 겪는 시기에 USC의 제도적 발전을 극적으로 가속할 차별화한 리더”라고 평가했다.
로스앤젤레스(LA) 출신인 김 총장은 하버드대에서 학사와 법학박사(JD) 학위를, 영국 런던정경대(LSE)에서 석사 학위를 받았다. 이후 연방 검사와 대형 로펌 파트너를 거쳐 USC 수석부총장 겸 법무실장으로 합류했다. 김 총장은 임시 총장 재임 중 대학 최초의 ‘AI 서밋’을 주최하는 등 인공지능(AI)이 교육과 산업에 미치는 영향에 주목하는 대학 운영을 해왔다.
