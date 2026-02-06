수십만 ‘추가유출’ 쿠팡의 저자세 전략? “자료제출 적극 임하라”
쿠팡이 정보유출 사태 관련해 임직원들에게 한국 정부 조사에 적극 협조해달라고 당부했다.
6일 업계에 따르면 해럴드 로저스(48) 쿠팡 대표는 전날 오후 임직원 이메일에서 이날 오후 예정된 2차 조사에 적극 협조할 예정이라며 “자료 제출과 대면 인터뷰 등에 참여하고 있는 동료 여러분께서도 적극적으로 임해 사태가 조속히 정리될 수 있도록 힘을 보태달라”고 했다.
또 그는 쿠팡 Inc 이사인 케빈 워시가 미국 연방준비제도이사회 의장 후보로 지명된 걸 언급하며 “(워시가) 글로벌 정책과 거시환경, 기업 거버넌스 전반에 대한 통찰로 쿠팡 성장에 중요한 조언을 제공해 왔다”고 강조했다.
쿠팡은 개인정보유출 사고와 관련해 10곳 이상의 정부 기관으로부터 조사를 받고 있다. 로저스 대표는 국회 청문회에서의 위증 의혹 관련 경찰 조사를 받고 있다.
전날 쿠팡은 추가로 계정 유출이 밝혀지며 신빙성에 타격을 입었다. 개인정보보호위원회는 쿠팡이 5일 배송지 목록 확인 과정에서 기존 3370만개 회원계정 외에 추가 개인정보 유출 사실을 확인하고 신고했다고 밝혔다.
추가로 유출이 확인된 정보는 16만5455개 계정 이용자가 입력한 배송지 정보로, 이름과 전화번호, 주소가 포함됐다. 쿠팡 등에 따르면 이번 추가 유출 계정은 정부 합동조사단이 내부 시스템과 서버 등을 점검하는 과정에서 확인됐다.
사태 초기 쿠팡은 지난해 12월 25일 자체 조사 결과를 발표하며 “(정보 유출자가) 고객 계정 3300만개의 기본적인 고객 정보에 접근했으나 이 가운데 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장했다”고 밝힌 바 있다. 그러나 이번 확인된 유출로 신빙성에 타격을 입었다.
