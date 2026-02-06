“보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결

이재명 대통령이 캄보디아에서 온라인 사기 범죄 연루자 2200여명이 한꺼번에 검거된 사실을 언급하며 우리 경찰과 국가정보원을 칭찬했다.
이 대통령은 6일 엑스(X·옛 트위터)에 관련 기사를 공유하며 “한국인 건들면 패가망신. 체포된 캄보디아 스캠 범죄단지 외국인 범죄자 2000명 중 한국인은 0명”이라고 적었다.
이어 “요즘 보이스피싱이 조금 뜸해진 것 같지 않습니까?”라면서 “경찰 코리아전담반과 국가정보원의 활약 덕분”이라고 덧붙였다.
이 대통령이 공유한 보도에 따르면 캄보디아 정부는 최근 베트남 접경 도시 바넷에 위치한 대규모 온라인 사기 거점을 급습해 외국인 가담자 2223명을 검거했다.
캄보디아 내 단일 사업장 기준으로는 역대 최대 규모다. 이번 작전에는 700여명의 정예 병력이 투입됐다.
2223명을 국적별로 보면 중국인이 1792명으로 약 80.6%를 차지했다. 이어 미얀마 179명, 베트남 177명, 인도 36명, 네팔 30명, 대만 5명, 라오스 2명, 말레이시아 1명, 멕시코 1명 등이었다. 한국인은 단 한 명도 포함되지 않았다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사