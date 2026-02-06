고창군, 문체부 ‘제2기 로컬100’에 문화자원 3곳 선정
청보리밭축제·선운사·고인돌유적…전국 최다 선정
전북 고창군의 대표 문화자원인 청보리밭축제, 선운사, 고창 고인돌 유적이 문화체육관광부 주관 ‘제2기 로컬100’에 선정됐다.
6일 고창군에 따르면 ‘로컬100’은 문화체육관광부가 지역 고유의 문화적 가치와 매력을 지닌 문화자원 100곳을 선정해 집중 육성하는 사업이다. 이번 제2기 선정은 서면 심사와 대국민 투표를 거쳐 이뤄졌으며, 선정 지역에는 향후 2년간 정부 차원의 홍보·마케팅 지원이 제공된다.
청보리밭축제는 주민이 직접 기획·운영하는 대표적인 주민주도형 축제로 성장해 왔다. 청보리와 유채꽃이 어우러진 경관으로 매년 수십만 명의 관광객을 끌어들이고 있으며, 최근에는 드라마 촬영지로도 주목받았다. 올해 열린 제22회 축제에는 51만 명이 방문한 것으로 집계됐다.
고창 고인돌 유적은 죽림리와 도산리 일대에 447기의 고인돌이 밀집 분포한 유네스코 세계유산으로, 탐방로와 체험 프로그램을 중심으로 연간 100만명 이상이 찾는 대표 문화관광 자원이다.
선운사는 천년 고찰로 대웅전과 마애여래좌상 등 국가지정 문화재와 동백숲 등 자연경관이 어우러진 공간으로, 템플스테이 등 체험형 프로그램도 운영 중이다.
심덕섭 고창군수는 “이번 로컬100 선정은 고창의 문화자산이 지닌 가치와 경쟁력이 국가 차원에서 인정받은 결과”라며 “문화자원을 관광·콘텐츠 산업과 연계해 지역 활성화로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사