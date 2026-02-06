경찰, ‘김병기 의혹’ 국회사무처 압수수색...출입내역 확보 중
경찰이 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원을 둘러싼 갑질·특혜 등 각종 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 10시부터 서울 영등포구에 있는 국회사무처에 대해 압수수색을 진행 중이다. 경찰은 김 의원 사건과 관련된 인물들의 국회 출입 기록을 확인하기 위해 이번 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.
김 의원은 전직 동작구의원들로부터 공천헌금 수수 의혹을 비롯해 특혜·갑질, 차남의 숭실대 편입 개입, 아내의 동작구의회 법인카드 유용 사건 수사 무마 등 총 13가지 의혹을 받고 있다. 경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석한 뒤, 조만간 김 의원을 소환할 방침인 것으로 알려졌다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
