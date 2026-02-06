ATM서 314회 인출한 중국인…보이스피싱 피해금 4억원
전국 각지를 돌며 전화금융사기(보이스피싱) 피해자들의 체크카드를 수거해 수억원을 인출한 30대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.
5일 충남 당진경찰서는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 30대 중국인 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.
A씨는 지난해 10월부터 최근까지 충남, 대전, 서울 등 대도시에서 보이스피싱 피해자들이 보이스피싱에 속아 아파트 우편함이나 공중화장실, 물품보관함 등에 놓아둔 체크카드를 가로채 현금인출기(ATM)에서 314회에 걸쳐 현금을 인출한 혐의를 받는다.
그는 피해자로부터 골드바를 받아 조직원에게 전달하기도 했다. 현재까지 확인된 피해자만 11명, 피해 금액은 3억9000여만원에 달했다.보이스피싱 조직원들은 주로 검사나 금융감독원 직원을 사칭하며 “당신 계좌가 범죄에 이용됐는지 확인이 필요하니 계좌와 연결된 체크카드를 지정한 장소에 둬라”고 말해 피해자들을 속인 것으로 조사됐다.
A씨는 지난달 20일 서울 서대문구 신촌역 인근 한 카페에서 그를 추적해온 경찰에 붙잡혔다.
경찰은 압수한 A씨의 휴대전화 통화 내역과 텔레그램, 위챗 등 메신저 대화 내용을 분석해 범행을 지시한 윗선과 조직원들에 대해 추가 수사를 하고 있다.
경찰 관계자는 “최근 카드배송원과 카드사 상담원을 사칭해 악성앱 설치를 유도하거나, 대환대출을 해주겠다며 금융기관을 사칭하는 수법이 기승을 부리고 있다”며 “수사기관이나 금융기관은 체크카드를 요구하거나 특정 장소에 두라고 지시하지 않으니 주의해달라”고 말했다.
