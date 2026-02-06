주중 北대사 “북중 고위급 대화 정상적으로 이뤄질 것”
리룡남 주중 북한대사가 올해 북한과 중국 간 고위급 대화가 정상적으로 이뤄질 것이라는 전망을 내놨다.
6일 홍콩 봉황위성TV에 따르면 리 대사는 전날 중국 외교부가 주최한 신년 리셉션 행사에 참석해 가진 인터뷰에서 “조중(북중) 관계는 두 나라 수령(지도자)들의 숭고한 뜻을 받들어서 잘 돼 가리라고 생각한다”고 말했다.
리 대사는 또한 중국의 성과를 언급하며 “지난해 중국 인민들이 공산당 영도 아래 각 분야에서 커다란 성과를 이룬 데 대해 축하한다”며 “15차 5개년 계획이 시작되는 새해에 더 큰 성과를 거두기를 진심으로 바란다”고 덕담을 전했다.
봉황위성TV는 2021년 임명된 리 대사가 공개 석상에서 언론과 접촉하는 것은 이례적이며, 인터뷰를 가진 것은 이번이 처음이라고 설명했다.
한편 북중 관계는 지난해 9월 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 열병식 참석차 이뤄진 김정은 북한 국무위원장의 방중 이후 회복 흐름을 보이고 있다.
최근 평양과 베이징을 오가는 고위급 및 실무급 대표단 교류가 재개되면서, 코로나19 이후 위축됐던 양국 간 대면 외교도 정상화되는 모습이다.
