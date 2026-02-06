시사 전체기사

李대통령 “한국인 건들면 패가망신”…캄보디아 문의로 삭제했던 표현 또

입력:2026-02-06 11:39
수정:2026-02-06 11:47
이재명 대통령이 5일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 6일 엑스(X)에 캄보디아 정부가 스캠범죄 등에 가담한 외국인 2000명을 검거했다는 언론 보도를 공유하며 “한국인 건들면 패가망신”이라고 썼다.

이 대통령은 “체포된 캄보디아 스캠범죄단지 외국인 범죄자 2000명 중 한국인은 0명”이라며 “요즘 보이스피싱이 조금 뜸해진 것 같지 않은가. 경찰코리아전담반과 국정원의 활약 덕분이다. 경찰과 국정원을 칭찬하자”며 이같이 말했다.

이 대통령은 지난달 30일에도 한국어와 캄보디아어로 X에 “한국인을 건들면 패가망신할 것”이라고 쓴 바 있다. ‘한국 경찰의 단속으로 캄보디아 현지의 중국 범죄 조직도 한국인 조직원을 받지 않는다’는 내용의 언론 보도 내용을 공유하면서다.

당시 이 대통령이 작성한 글은 이후 X에서 삭제됐다. 캄보디아 외교부가 김창룡 주캄보디아 대사를 불러 면담하며 ‘왜 대통령이 이러한 글을 올렸는지’ 등을 물은 것으로 알려진 뒤다.

그런데 이 대통령이 다시 삭제된 글에 적힌 내용과 똑같은 표현을 꺼내든 것이다. 다만 이 대통령이 이날 작성한 글은 지난달 30일 작성글과는 달리 캄보디아어를 병기하지 않았다는 차이가 있다. 이와 관련해 청와대 관계자는 “내용상 전혀 무리가 없다”고 말했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

