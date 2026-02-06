상설특검, ‘관봉권 유실 의혹’ 남부지검 지휘부 첫 소환
‘관봉권 띠지 유실 의혹’을 수사 중인 상설특검이 사건 당시 수사를 담당했던 성울남부지검 수뇌부 관계자들을 소환했다.
특검은 6일 이희동 전 서울남부지검 1차장검사를 증거인멸교사·직무유기 등 혐의를 받는 피의자 신분으로, 신응석 전 서울남부지검장을 참고인 신분으로 각각 불러 조사 중이다. 이들의 특검 대면 조사는 이번이 처음이다.
특검은 신 전 지검장 등을 상대로 압수물 관리 절차와 분실 경위, 이후 조처 내용 등을 확인할 방침이다. 신 전 지검장의 경우 수사기관 고발 사건이 특검에 아직 이관되지 않아 참고인 신분으로 소환했다고 특검은 밝혔다. 특검은 지난 3일에는 압수계에서 관련 실무를 담당했던 검찰 수사관들을 피의자 신분으로 불러 조사했다.
관봉권 의혹은 서울남부지검이 2024년 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 확보한 1억6500만원 중 5000만원을 감싸고 있던 관봉권 띠지와 스티커를 검찰이 분실했다는 내용이다. 이를 두고 여권에서는 검찰이 의도적으로 증거를 인멸한 게 아니냐는 의혹이 제기됐다.
서울남부지검 측은 압수물을 정식 접수하기 전 현금을 세는 과정에서 직원 실수로 띠지를 분실했다는 입장이다. 대검찰청도 증거물을 고의로 없애기 위한 윗선 지시 등 범행 정황은 발견되지 않았다는 감찰 결과를 밝혔다. 대검은 “관봉권 관리 과정에서 실무적인 과실은 있지만 증거 은폐를 위한 지시는 없었다”는 취지의 의견을 법무부에 제출했다.
정성호 법무부 장관은 그러나 지난해 10월 24일 “의혹의 당사자가 검사라 대검찰청에 강력한 감찰을 지시했지만 국민적 의혹을 해소하기엔 굉장히 부족하다”며 관봉권 의혹 등에 대한 상설특검 가동을 지시했다. 정 장관은 당시 “조사 대상자가 검사기 때문에 결국 제 식구 감싸기란 의심을 거두기 쉽지 않다”며 “국민적 의혹을 해소하기 위해선 객관적이고 제3자인 특검이 다시 한번 엄중하게 들여다보는 것이 좋을 것 같다고 판단했다”고 설명했다.
