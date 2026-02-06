獨벤츠·BMW, 中서 ‘눈물의 할인’…“최고 6400만원 인하”
독일의 프리미엄 자동차 브랜드 메르세데스-벤츠와 BMW가 중국 시장에서 판매부진을 타개하기 위해 가격할인 경쟁에 뛰어들었다. 일부 고급 차종은 최고 6400만원을 인하했다.
중국 매체 콰이커지의 최근 보도에 따르면 중국 전국공상업연합회 자동차딜러상회가 대리점들을 조사한 결과 메르세데스-벤츠는 지난 1일부터 일부 모델의 권장소비자가격(MSRP)을 약 10% 낮췄다. 가격이 인하된 주요 모델은 C클래스, GLC C, GLC B이다. C200 L은 3만3000위안(약 700만원), 일부 GLC B 200 모델은 3만8000위안(806만원), GLC 300 쿠페는 6만8000위안(1442만원) 인하됐다.
BMW는 올해 1월 1일부터 30여개 모델의 MSRP를 10% 이상 대폭 인하했는데 일부 플래그십 모델은 30만 위안(6360만원) 이상 가격이 낮아졌다. 이번 할인은 BMW가 중국 시장에서 시행한 가장 공격적인 가격 전략 중 하나로 평가된다.
BMW의 프리미엄 전기차 세단 모델인 i7 M70L은 189만9000위안(4억200만원)에서 159만8000위안(3억3800만원)으로 16%인 30만1000위안(6400만원) 인하됐다. 인하폭이 가장 큰 모델은 iX1 eDrive25L 전기 SUV로, 가격이 29만9900위안(6359만원)에서 22만8000위안(4834만원)으로 24% 낮아졌다.
고급 세단 모델인 7시리즈도 가격 인하 폭이 컸다. 엔트리 레벨 모델인 735Li는 91만9000위안(1억9480만원)에서 80만8000위안(1억7127만원)으로, 최상위 모델인 740Li 어드밴스드는 106만9000위안(2억2659만원)에서 93만8000위안(1억9880만원)으로 가격이 각각 12% 인하됐다.
이번 가격 인하로 30만 위안(6358만원) 미만의 BMW 모델이 3개에서 10개로 늘어났다. 가장 저렴한 BMW 모델인 225L M Sport의 소비자가격은 20만8000위안(4408만원)부터 시작한다. 이는 중국에서 판매되는 다수의 SUV 모델과 비슷한 가격대다.
중국의 자동차전문지 카뉴스차이나는 “벤츠, BWW, 아우디 같은 프리미엄 브랜드들은 중국 자동차 제조업체와의 치열한 경쟁에 직면해 오래전부터 MSRP보다 낮은 가격에 차량을 판매해왔다”면서 “실제 판매 가격은 더 낮을 것”이라고 짚었다.
BMW 중국법인은 “‘가격 전쟁’이 아니라 ‘체계적인 가치 향상’”이라며 “진입장벽을 낮춰 브랜드 접근성과 시장 경쟁력을 강화하려는 목적에 따른 ‘중국에서, 중국을 위한’ 전략의 구체적인 실행”이라고 주장했다.
하지만 독일 프리미엄 자동차 브랜드들은 세계 최대 자동차 시장인 중국에서 심각한 판매부진에 시달리고 있다. 중국 펑파이신문에 따르면 벤츠는 지난해 중국에서 57만5000대를 판매해 전년 대비 19% 감소했다. BMW도 62만5500대로 판매량이 12.5% 줄었다. 두 회사 모두 올해에는 연간 판매량이 50만대를 밑돌 수 있다는 우려가 나온다. 독일 프리미엄 브랜드 포르쉐도 지난해 중국에서 4만1938대를 판매해 2024년보다 판매량이 26% 줄었다.
이들 브랜드의 판매 부진은 중국 내수 경기가 침체한 가운데 중국 완성차업체들의 전기차 및 하이브리드 모델 경쟁력이 강화된 게 주요인으로 분석된다. 중국의 소비 트렌드가 바뀌면서 해외 프리미엄 브랜드 대신 자국산 프리미엄 차량을 찾는 중국 부유층이 늘고 있는 점도 영향을 주고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
