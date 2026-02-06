해외파 7명, 문동주 제외…WBC 대표팀 최종 명단 확정
오는 3월 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에서 17년 만의 8강 진출에 도전하는 한국 야구 대표팀의 최종 명단이 확정됐다.
한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 2026 WBC에 나설 대표팀 명단을 발표했다.
관심을 모았던 해외파는 총 7명이 이름을 올렸다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스), 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너리그)이 포함됐고, 한국계 선수로는 저마이 존스(디트로이트)와 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스·이상 야수), 데인 더닝(애틀랜타 브레이브스)과 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스·이상 투수)이 태극마크를 달았다.
소속팀 한화 이글스 전지훈련 도중 어깨 통증을 호소했던 문동주는 명단에서 제외됐다.
대표팀은 투수와 야수는 15명씩 선발해 균형을 맞췄다. 구단별로는 LG 트윈스가 6명으로 가장 많았고, 한화와 KT 위즈가 5명과 4명으로 뒤를 이었다. SSG 랜더스와 삼성 라이온즈, NC 다이노스는 2명씩 배출했고, KIA 타이거즈와 두산 베어스는 1명씩 뽑혔다. 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈 소속 선수는 선발되지 않았다.
대표팀은 이달 중순 소집돼 일본 오키나와에서 2차 전지훈련을 진행한다. 일본, 대만, 호주, 체코와 함께 조별리그 C조에 편성된 한국은 3월 5일 1라운드 첫 경기를 치른다. 조 2위 안에 들 경우 8강 토너먼트인 2라운드에 진출한다.
다음은 2023 WBC 야구대표팀 30인 명단
투수 : 데인 더닝(애틀랜타), 곽빈(두산), 조병현, 노경은(이상 SSG), 박영현, 고영표, 소형준(이상 KT), 원태인(삼성 라이온즈), 류현진, 정우주(이상 한화), 송승기, 손주영(이상 LG), 고우석(디트로이트 산하 마이너리그), 라일리 오브라이언(세인트루이스), 김영규(NC)
야수 : 김혜성(다저스), 김도영(KIA), 김주원(NC), 문보경, 신민재, 박해민, 박동원(이상 LG), 노시환, 문현빈(이상 한화), 셰이 위트컴(휴스턴), 안현민(KT), 저마이 존스(디트로이트), 구자욱(삼성), 이정후(샌프란시스코), 최재훈(한화)
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사