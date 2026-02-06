‘합당 대외비 문건’에 “당연히 해야할 일” 선 긋는 與 지도부

조승래 “유출 경위가 문제, 작성 자체 문제 아냐”

황명선 “답정너 합당 정황, 요식행위 불과”

강득구 “작성 시점·조국논의 명확히 밝혀야”

정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)가 지난 3일 국회에서 자신의 핵심 공약인 1인1표제가 최종 관문인 당 중앙위원회를 통과한 직후 열린 기자 간담회에서 조승래 사무총장(가운데), 박수현 수석대변인과 얘기를 나누고 있다. 연합뉴스

정청래 민주당 대표에게 보고됐냐는 질문에는 “작성된 문건이 보고되거나 논의된 바 없다”고 재차 선을 그었다.

민주당 공보국 또한 이날 입장문을 내고 “

1.22(목) 당대표 합당 제안이 있은 후, 실무적으로 당헌당규에 따른 합당 절차, 과거 합당 사례 등을 정리한 자료이며, 공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”고 밝혔다.

황명선 민주당 최고위원은 6일 최고위 공개발언에서 “오늘 새벽 언론에 보도된 합당 절차 및 추진 일정 검토안 문건으로 이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해 놓은 ‘답정너 합당’이란 정황이 드러났다”고 강조했다.

그는

“최고위를 패싱한 데 이어 이제는 당원 투표마저 거수기로 만들겠다는 것 아닌가”라며 “결론이 이미 정해져 있다면 그 모든 절차는 요식행위일 뿐”이라고 목소리를 높였다.

앞서 조국혁신당과의 합당 시간표 및 지도부 구성 등 쟁점이 담긴 A4용지 7장 분량의 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’ 대외비 문건이 언론 보도를 통해 알려졌다.

해당 문건은 당 사무처가 자체 작성했다고 한다. 오는 27일 내지 내달 3월3일까지 합당 절차를 마무리하는 등 합당 시간표를 비롯해 조국혁신당 인사 복권 기준 등 향후 협상 쟁점 등이 담긴 것으로 알려졌다.