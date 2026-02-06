‘합당 대외비 문건’에 “당연히 해야할 일” 선 긋는 與 지도부
조승래 “유출 경위가 문제, 작성 자체 문제 아냐”
황명선 “답정너 합당 정황, 요식행위 불과”
강득구 “작성 시점·조국논의 명확히 밝혀야”
더불어민주당이 6일 조국혁신당과 합당 관련 대외비 문건 논란에 “과거 합당 사례 등을 정리한 자료”라고 선을 그었다. 조국혁신당도 자당 측과는 협의가 없었다는 입장을 밝혔다.
조승래 더불어민주당 사무총장은 이날 최고위원회의 이후 기자들과 만나 “해당 문건은 제가 합당 절차나 과거 사례 정리가 필요하다 실무자와 상의해 만들어진 것”이라며 “작성 자체가 문제가 있다고 보지 않는다. 유출 경위가 더 문제”라고 말했다. 정청래 민주당 대표에게 보고됐냐는 질문에는 “작성된 문건이 보고되거나 논의된 바 없다”고 재차 선을 그었다.
민주당 공보국 또한 이날 입장문을 내고 “오늘자 ‘與 대외비 문건 “조국당에 지명직 최고위원 배분”’ 동아일보 보도는 전혀 사실이 아니다”며 “1.22(목) 당대표 합당 제안이 있은 후, 실무적으로 당헌당규에 따른 합당 절차, 과거 합당 사례 등을 정리한 자료이며, 공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”고 밝혔다.
이와 관련 당내에선 대외비 문건에 대한 문서 작성 경위를 소상히 밝히라는 요구가 빗발치고 있다. 황명선 민주당 최고위원은 6일 최고위 공개발언에서 “오늘 새벽 언론에 보도된 합당 절차 및 추진 일정 검토안 문건으로 이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해 놓은 ‘답정너 합당’이란 정황이 드러났다”고 강조했다.
그는 “최고위를 패싱한 데 이어 이제는 당원 투표마저 거수기로 만들겠다는 것 아닌가”라며 “결론이 이미 정해져 있다면 그 모든 절차는 요식행위일 뿐”이라고 목소리를 높였다. 이어 “설마설마했는데 탈당·징계 이력자에 대해 불이익을 주지 않는 방안, 전북지사 공천권까지 제공하려 했다는 내용도 들어있다고 한다”며 “밀실 합의가 아니면 성립하기 어려운 결정”이라고 했다.
강득구 최고위원도 해당 보도를 거론, “(정청래) 대표께서는 몰랐다고 하지만 진짜 몰랐는지, 작성 시점이 언제였는지, 이것과 관련해 조국 대표와 논의가 있었는지, 지분 안배가 있었는지 밝혀야 한다”고 강조했다. 또 “떠도는 얘기로는 조국혁신당에 특정 광역단체장 공천 안배까지 했다고 들린다”라며 “이 과정과 협의 조건까지 다 밝혀야 한다. 이 문건이 사실이라면 합당 밀약을 한 것”이라고 주장했다.
앞서 조국혁신당과의 합당 시간표 및 지도부 구성 등 쟁점이 담긴 A4용지 7장 분량의 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’ 대외비 문건이 언론 보도를 통해 알려졌다. 해당 문건은 당 사무처가 자체 작성했다고 한다. 오는 27일 내지 내달 3월3일까지 합당 절차를 마무리하는 등 합당 시간표를 비롯해 조국혁신당 인사 복권 기준 등 향후 협상 쟁점 등이 담긴 것으로 알려졌다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사