경남, 재생에너지 보급 전방위 확대… 민생·산업·생활 ‘체감 전환’

마을 소득·기업 RE100·복지 확대

주민참여형 태양광으로 지역 활력

산단·주차장·경로당 생활권 확산

경남 지역 산업단지 내 공장 지붕에 태양광 설비가 설치돼 있다. 경남도는 산단 태양광 보급 확대를 통해 기업의 RE100 대응과 전기요금 부담 완화를 추진하고 있다. /경남도 제공

경남도는 6일 재생에너지 보급을 전방위로 확대해 민생경제 활력을 높이고 탄소중립을 선도하겠다는 구상을 밝혔다. 단순한 발전 설비 확충을 넘어 마을 공동체의 수익 창출, 기업의 RE100(재생에너지 100%사용) 대응, 에너지 취약계층의 전기요금 부담 완화까지 아우르는 ‘체감형 재생에너지 정책’이 핵심이다.



경남도는 정부의 ‘햇빛소득마을’ 확대 기조에 맞춰 향후 5년간 250개 마을에 주민참여형 재생에너지 모델을 확산한다. 마을당 300~1000㎾ 규모의 태양광 설비를 구축해 총 250㎿를 조성하고 발전 수익을 마을 복지로 환원하는 구조를 정착시킨다는 계획이다. 농촌 고령화에 대응하는 동시에 지속 가능한 에너지 공동체 기반을 마련하겠다는 취지다.



경남 지역 주택 지붕에 설치된 태양광 설비. 경남도는 주민참여형 재생에너지 보급을 통해 마을 소득 창출과 생활권 에너지 자립을 확대하고 있다./경남도 제공

자체 사업인 ‘주민참여형 마을공동체 발전소’도 확대한다. 총사업비의 40%를 재정으로 지원해 주민 부담을 낮추고, 마을회관과 창고, 주차장 등 유휴부지에 20~100㎾ 규모의 태양광 패널을 설치해 수익을 공동경비와 복지 재원으로 활용한다. 현재까지 137개 마을에 3566㎾가 보급됐으며 올해도 추가 설치가 추진된다.



산업 분야에서는 산업단지 태양광 보급을 확대해 기업의 RE100 대응과 전기요금 부담 완화에 나선다. 경남 지역 산업단지 태양광 설치 규모는 지난해 기준 363㎿로 전국 최대 수준이다. 도는 민간 중심 모델을 넘어 발전공기업이 참여하는 ‘공공주도형 산단 태양광’까지 확대해 현재 15% 수준인 설치율을 2030년까지 35%로 끌어올릴 계획이다.



생활 영역에서도 변화가 이어진다. 경남도는 공영주차장 태양광 설치 의무화에 대비해 도내 1000㎡ 이상 주차장을 대상으로 보급 계획을 수립하고, 경로당 등 소규모 사회복지시설에 태양광 설치 지원을 재개한다. 올해는 7억원을 투입해 약 120개소에 설비를 설치해 여름·겨울철 전기요금 부담을 줄일 방침이다.



미래 농촌 소득원으로 주목받는 영농형 태양광도 단계적으로 확대한다. 현재 운영 중인 시범 단지를 토대로, 농업 생산성은 유지하면서 발전 수익이 농민에게 돌아가는 경남형 모델을 마련할 계획이다.



