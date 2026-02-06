퇴직연금 20년만에 ‘대수술’…전사업장 의무화·기금형 도입 합의
앞으로 모든 사업장에 퇴직연금 도입이 단계적으로 의무화되고, 수익률 제고를 위한 운용 방식으로 ‘기금형 퇴직연금’이 본격 도입된다.
‘퇴직연금 기능 강화를 위한 노사정 TF’는 6일 서울 여의도에서 공동선언문을 발표하고 이 같은 퇴직연금 제도 개편 방향에 합의했다고 밝혔다. 이번 선언은 2005년 퇴직연금 제도 도입 이후 20여 년 만에 노사가 제도 구조 개선 방향에 합의한 첫 사회적 선언이라는 점에서 의미가 있다. TF에는 고용노동부를 비롯해 한국노총·민주노총, 경총·중소기업중앙회, 청년 대표, 전문가 등이 참여했다.
노사정은 퇴직연금이 근로자의 노후소득 보장이라는 본래 목적을 수행하기 위해 퇴직급여 수급권 보호와 제도 선택권 확대가 필요하다는 데 공감하고, ‘전 사업장 퇴직연금 도입 의무화’와 ‘기금형 퇴직연금 활성화’를 핵심 과제로 설정했다. 이에 따라 모든 사업장에 퇴직연금 도입을 의무화하되, 사업장 규모와 여건을 고려해 단계적으로 시행하기로 했다.
현재 퇴직연금은 2012년 이후 신설 사업장에 도입이 의무화됐지만, 미도입에 대한 제재 규정은 없다. 2024년 기준 퇴직연금 도입률은 26.5%로, 300인 이상 사업장은 92.1%인 반면 5인 미만 사업장은 10.6%에 그친다.
노사정은 중도 인출이나 일시금 수령 등 근로자의 선택권은 현행 제도와 동일하게 보장된다는 점을 분명히 했다. 아울러 사외적립 의무화가 영세·중소기업에 부담이 될 수 있다는 점을 고려해 정부의 재정·행정 지원이 병행돼야 한다는 데도 뜻을 모았다.
기금형 퇴직연금과 관련해서는 기존 계약형 제도와 병행 운영하는 데 합의했다. 기금형 퇴직연금은 특정 운영 주체가 사용자 납입금을 모아 공동 기금으로 운용하는 방식으로, 규모의 경제를 통해 수익률 제고를 기대할 수 있다. 기금형 퇴직연금의 수탁 법인은 가입자의 이익만을 위해 기금을 운용해야 한다는 ‘수탁자 책임’을 명시하고, 이해상충 방지와 투명한 지배구조, 내부통제, 정부의 관리·감독 강화 원칙도 선언문에 담았다.
이밖에 1년 미만 근무 노동자 등 퇴직급여 사각지대 해소 방안은 노사정이 참여하는 사회적 협의체를 통해 추가 논의하기로 했다. 김영훈 고용노동부 장관은 “20여년간 해결하지 못했던 퇴직연금 핵심 과제에 대해 노사정이 처음으로 사회적 합의에 이르렀다”며 합의 사항이 제도로 구현될 수 있도록 법·제도 개선을 적극 지원하겠다고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사