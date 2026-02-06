한화에어로-KAI, 무인기·첨단엔진 공동 개발 및 수출 협력
국내 대표 방산 회사인 한화에어로스페이스와 한국항공우주(KAI)가 차세대 무인기와 첨단엔진 등 신사업 분야에서 기술 협력 및 공동 수출을 추진한다. 엔진과 기체 분야에서 각자 쌓아온 역량을 결합해 미래 시장을 공략한다는 계획이다.
한화에어로스페이스와 KAI는 5일 서울 중국 한화빌딩에서 ‘K-방산 글로벌경쟁력 강화를 위한 미래 핵심 사업 공동 협력 협약’(MOU)을 체결했다. 체결식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사, 차재병 KAI 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약의 핵심은 양사가 보유한 40년 이상의 항공 엔진 및 기체 개발 역량을 하나로 모으는 데 있다. 양사는 무인기 공동 개발 및 수출 추진, 국산 엔진 탑재 항공기의 개발 및 공동마케팅, 글로벌 상업 우주 시장 진출을 위한 협력을 본격화할 방침이다.
양사는 국방과학연구소(ADD)와 각각 국가 주도 개발 무인기 기체와 탑재 엔진 개발 이력도 갖추고 있어 향후 협력 시너지가 기대된다. 예를 들어 독자 개발 전투기 KF-21의 후속 양산모델에 탑재될 첨단항공엔진 개발 및 체계통합을 위해 협력하고 수출을 위한 공동 마케팅을 할 수 있다. 동맹국과 기술협력을 통해 개발한 무인기의 글로벌 시장 진출도 함께 추진할 수 있다.
양사는 기존의 배타적인 공급망 운영 관행에서 벗어나 협력사 명단을 공유하고, 공동 연구개발(R&D) 및 기술 지원 프로그램을 운영하기로 했다. 또 소재·부품·장비(소부장) 관련 협력사의 참여를 높여 국산화율을 높이고 중소 협력사들의 기술 자립도를 끌어올린다는 계획이다.
양사는 주요 경영진이 참여하는 ‘미래 항공우주 전략위원회’도 정례적으로 운영해 중·장기 협력체계를 구축할 계획이다. 이를 바탕으로 창원, 거제, 사천 등 경남 지역의 중소·벤처기업과 스타트업을 공동 발굴하고 육성해, 지역 내 항공우주·방위산업 클러스터의 성장 기반을 더욱 공고히 한다는 계획이다.
차재병 KAI 대표이사는 “이번 전략적 협력을 통해 K-방산의 수출 영토를 더욱 확장하고 정부의 지역균형발전 정책에도 기여하겠다”고 밝혔다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “이번 MOU는 방산·우주항공 분야 생태계 혁신을 통한 동반성장의 모델을 제시하는 것”이라며 “상생의 성장·협력 모델을 단계적으로 확대해 나가겠다”고 강조했다.
