이정후·김혜성 포함 WBC 대표팀 확정…한국계 4명 태극마크 ‘역대 최다’
2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전할 한국 야구 국가대표팀 최종 명단이 확정됐다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(로스앤젤레스 다저스) 등 메이저리거를 비롯해 한국계 빅리거 4명이 태극마크를 달고 대표팀에 승선했다.
한국야구위원회(KBO)는 6일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 대표팀 최종 엔트리 30인을 발표했다. 류지현 대표팀 감독과 조계현 전력강화위원장이 참석한 이날 행사에서 KBO리그 소속 23명과 메이저리그(MLB) 소속 7명으로 구성된 대표팀 명단이 공개됐다.
이번 대표팀의 가장 두드러진 변화는 한국계 메이저리거의 대거 합류다. 야수 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 투수 데인 더닝(시애틀 매리너스), 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스) 등 총 4명의 한국계 선수가 대표팀 명단에 이름을 올렸다. 역대 WBC 대표팀 중 가장 많은 수치다. 여기에 이정후, 김혜성, 고우석(디트로이트 산하 마이너리그)까지 총 7명의 해외파가 포함됐다.
특히 더닝은 당초 선발이 유력했던 문동주(한화 이글스)가 어깨 통증으로 낙마하면서 대체 자원으로 발탁됐다. 한화 구단에 따르면 문동주는 전지훈련 불펜 피칭 중 어깨에 이상을 느껴 대표팀에서 제외됐다. 이에 따라 더닝과 함께 고영표(KT 위즈)가 전력 보강 차원에서 투입됐다.
대표팀은 투수 15명, 야수 15명으로 균형 있게 구성됐다. 소속 구단별로는 LG 트윈스가 6명으로 가장 많은 선수를 배출했고, 한화 이글스가 5명으로 뒤를 이었다. 반면 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈는 단 한 명의 선수도 선발되지 못했다.
대표팀의 최고참은 류현진이다. 2010년 광저우 아시안게임 이후 16년 만에 대표팀에 복귀한 그는 마운드의 중심이자 팀의 정신적 지주로서의 역할이 기대된다. 2024 KBO리그 최우수선수(MVP) 김도영은 기동력과 타격 모두에서 중심 역할을 할 전망이다.
투수진은 류현진을 비롯한 좌완 4명과 더닝과 오브라이언 등 우완 11명으로 총 15명이다. 야수진에는 외야수 안현민(KT), 구자욱(삼성), 문현빈(한화), 박해민(LG), 내야수 김주원(NC), 신민재, 문보경(이상 LG), 노시환(한화)이 포함됐다.
한국은 WBC C조에 속해 일본, 대만, 호주, 체코와 함께 경쟁하게 된다. 대표팀은 오는 15일 일본 오키나와에서 2차 소집 훈련에 돌입한다. 다음 달 5일 도쿄돔에서 체코와의 개막전을 시작으로 조별리그 일정을 소화할 예정이다. 조 2위 이상을 기록해야 8강 토너먼트 진출이 가능하다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
