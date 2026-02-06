서울시설공단, 따릉이 개인정보유출 알고도 ‘無조치’
서울 시민의 발인 공공자전거 ‘따릉이’ 운영사 서울시설공단이 해킹으로 인한 개인정보 유출 사실을 인지하고도 2년 가까이 이를 숨겨온 것으로 드러나 파장이 일고 있다.
서울시는 6일 오전 시청에서 브리핑을 열고 이 같은 자체 조사 결과를 발표했다. 시는 “내부 조사 과정에서 서울시설공단이 2024년 6월 따릉이 앱 사이버공격 당시 개인정보 유출 사실을 확인하고도 별도의 조처를 하지 않아 초기 대응이 이뤄지지 않은 사실을 확인했다”고 밝혔다.
당시 공단 측이 즉각적인 대응에 나섰더라면 추가 피해를 막을 수 있었음에도, 이를 묵인해 사태를 키웠다는 비판을 피하기 어려워 보인다.
서울시는 무관용 원칙을 적용해 엄중히 대처하겠다는 입장이다. 시는 “현재 관련 수사가 진행 중인 만큼 공단의 초동 조치 미흡 사실을 경찰에 통보해 수사가 이뤄지도록 할 예정”이라고 덧붙였다.
또한 관계 당국과 협력해 사후 조치에도 속도를 낼 계획이다. 시는 “개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에도 이 사실을 신고하고, 향후 경찰 수사와 개인정보보호위 조사 결과를 바탕으로 재발 방지를 위해 관리·감독 체계를 강화할 방침”이라고 설명했다.
공단은 지난달 27일 경찰로부터 유출 사실을 공식 통보받았으며, 법적 신고 시한이 임박한 지난달 30일에야 뒤늦게 관계기관에 신고를 마쳤다.
현재 따릉이 가입자는 약 500만명에 달한다. 유출된 정보는 아이디와 휴대전화 번호 등 필수 정보뿐만 아니라 이메일 주소, 생년월일, 성별, 체중 등 선택 정보까지 포함될 가능성이 있어 이용자들의 불안이 커지고 있다. 경찰은 정확한 유출 경로와 피해 규모를 파악하기 위해 수사를 확대하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사