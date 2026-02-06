3자 협상서 러·우 포로 314명 교환 합의…영토 문제는 평행선
수 주간 협상 이어가기로
미국 중재로 러시아와 우크라이나가 종전안을 논의하는 3자 협상에서 양측이 포로 교환에 합의하며 제한적인 성과를 냈다. 그러나 종전안의 최대 난제로 꼽히는 영토 문제 관련 논의는 진전을 보지 못해 실질적인 돌파구 마련에는 실패했다는 평가가 나온다.
스티브 위트코프 미국 대통령 특사는 5일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 3자 협상 후 엑스에 러시아와 우크라이나가 총 314명의 포로를 교환하기로 합의했다고 밝혔다. 포로 교환은 발표와 동시에 이행됐으며, 러시아 관영 리아노보스티 통신 등에 따르면 양측이 국경 지역에서 각각 157명의 포로를 맞교환한 것으로 전해졌다.
미국과 러시아 간 고위 군 당국자 회동 재개 합의도 이뤄졌다. 지속 가능한 종전을 위해 양국 군의 협조가 필요하다는 취지다. 또 이날 “수 주간 3자 협상을 이어가겠다”는 공동 성명을 발표하면서 대화 지속 의지를 강조했다. 다음 회담 장소로 미국이 지목된 것 역시 미국의 적극적인 중재 의지로 해석될 수 있는 대목이다.
하지만 종전 논의의 핵심 쟁점인 영토 문제에 대해서는 이날 공동 성명을 포함해 협상 당사자 어느 쪽에서도 언급이 나오지 않았다. 러시아는 우크라이나가 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)에서 완전히 철군해야 한다는 기존 입장을 고수하고 있으며, 우크라이나는 이를 거부하고 있다. 미국이 제안한 도네츠크 지역 ‘자유경제지대’ 구상 역시 우크라이나 철군을 전제로 하고 있어 받아들이기 어렵다는 입장이다.
포로 교환과 같은 인도주의적 분야의 논의가 군사·영토 관련 의제로 더 나아갈 수 있을지도 불투명하다. 포로 교환은 이미 지난해에도 세 차례 합의된 사안으로, 이번 협상을 실질적 성과로 보기 어렵다는 의견도 제기된다. 뉴욕타임스는 “포로 석방을 준비하는데 보통 수일이나 수 주가 걸린다는 사실에 비춰보면 포로 교환이 이날 협상과 직접 연관된 것인지는 불분명하다”고 지적했다.
협상이 교착 상태에 머무는 사이 러시아는 최근 부쩍 공세 수위를 높이고 있다. 미국 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)에 따르면 러시아는 지난달에만 약 481㎢의 우크라이나 영토를 점령해 전달의 두 배에 달하는 진격 속도를 보였다. 이는 전쟁 발발 이후 가장 빠른 수준이다.
영국 일간 가디언은 “두 번째 3자 협상이 마무리됐지만 2차 세계대전 이후 유럽에서 가장 치명적인 분쟁을 끝내기 위한 돌파구는 마련하지 못했다”고 평가했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
