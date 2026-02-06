‘사형’ 구형 尹측 선고 앞두고 총력… 의견서 8차례 제출
내란 우두머리 혐의로 사형이 구형된 윤석열 전 대통령 측이 결심공판 이후 재판부에 서면을 8차례 제출했다. 오는 19일 1심 선고를 앞두고 총력전을 펼치는 모습이다.
6일 법조계에 따르면 윤 전 대통령 변호인단은 지난달 16일부터 전날까지 약 3주간 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)에 변호인 의견서 및 변론요지서를 총 8번 제출했다.
윤 전 대통령 측은 지난달 26일 제출한 86쪽 분량의 변론요지서에 특검의 ‘장기집권 목적의 쿠데타’ 주장에 대한 반박 의견을 담았다. 지난 2일 제출한 변론요지서에서도 관련한 추가 반박 의견을 냈다.
공수처의 수사권 및 위법한 영장 집행을 지적하는 내용의 변론요지서도 두 차례에 걸쳐 제출했다. 서면에는 내란죄에 대한 수사권이 없는 수사기관의 불법 수사 및 증거능력 문제와 관련해 특검의 주장을 반박하고, 지난달 16일 선고된 체포방해 선고의 문제점을 비판하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
이 밖에도 비상계엄 당시 이진우 전 수도방위사령관, 홍장원 전 국가정보원 1차장, 곽종근 전 육군특수전사령관과 윤 전 대통령 사이 통화 내용에 대한 서면을 제출하며 이를 근거로 홍 전 차장 및 곽 전 사령관 등 관련 진술자들 증언에 신빙성이 없다고 지적한 것으로 알려졌다.
내란특검은 지난달 13일 결심공판에서 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형했다. 최후진술에 나선 윤 전 대통령은 약 90분에 걸쳐 “나라를 지키고 헌정을 지키기 위한 대통령의 헌법상 국가긴급권 행사가 내란이 될 순 없다”고 했다.
윤 전 대통령에 대한 1심 선고는 오는 19일 나올 예정이다.
