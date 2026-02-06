전북 유전체 기반 한우 개량으로 경쟁력 높인다
혈통 데이터 기반 개량으로 경쟁력 강화
53억원 투입해 한우 개량 전 주기 지원
전북특별자치도가 유전체 분석과 혈통 데이터에 기반한 고능력 한우 개량에 나선다.
6일 전북도에 따르면 도는 2026년까지 한우 개량·육성 관련 7개 사업에 총 53억원을 투입해 혈통 관리부터 계획교배, 번식 관리, 도태 지원까지 전 주기를 체계적으로 지원할 계획이다.
도는 우선 가축시장 거래 한우 3만4000두에 대한 친자확인 검사를 실시하고, 한우 9만 두에 대해 기초·혈통·고등 등록을 지원해 개량에 활용할 수 있는 기초 데이터를 확보한다. 이를 바탕으로 2만3000두를 대상으로 유전체 분석과 맞춤형 컨설팅을 진행해 농가별 계획교배를 유도한다.
고능력 암소 보유 농가에는 조기 임신진단 키트를 지원하고, 저능력 암소는 도태 장려금과 비육 전환을 병행해 사육 구조의 효율성을 높인다. 사육 기간 단축과 경영비 절감 효과도 기대된다.
전북도는 전북대학교 글로컬 사업과 연계해 저탄소 유전형질 개발과 연구·교육도 함께 추진하며, 장기적으로는 저탄소 축산 기반 마련으로 정책을 확장할 방침이다.
전북은 이미 유전체 분석 기반 한우 개량 분야에서 전국적인 경쟁력을 확보하고 있다. 현재까지 5만7000두의 유전체 데이터를 축적했으며, 이를 토대로 고능력 한우 8973두를 선발·관리 중이다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “한우 개량은 시간이 필요한 분야지만 데이터 기반 정책을 통해 그 속도를 앞당길 수 있다”며 “전북형 한우 개량 모델을 통해 농가가 체감할 수 있는 성과를 만들어 가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
