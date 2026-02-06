시사 전체기사

소상공인공단 “설 음식, 시장이 마트보다 22% 싸”

입력:2026-02-06 10:32
권현구 기자

설 명절 먹거리를 전통시장에서 사는 게 대형마트에서 사는 것보다 싼 것으로 나타났다.

소상공인시장진흥공단은 6일 설 차례상을 차리는 데 드는 비용이 4인 기준으로 전통시장에서 평균 32만4260원이 든다고 밝혔다. 대형마트 평균인 41만5002원보다 21.9% 싼 비용이다.

가장 싼 건 채소류로 절반 수준인 -50.9%에 달했다. 수산물이 -34.8%, 육류가 -25.0%로 뒤를 이었다. 전체 조사 대상 품목 28개 중 22개 품목에서 전통시장이 대형마트보다 가격이 저렴했다.

이번 조사는 소진공이 지난달 26∼30일 전국 전통시장 37곳과 인근 대형마트 37곳에서 설 제수용품 28개 품목의 가격을 비교 조사하는 방식으로 진행됐다.

