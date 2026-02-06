조현 “법안 일부러 지연시킨 것 아냐”…루비오 “미국 분위기 좋지 않다”

조 장관 “루비오 장관, 통상 관련 미국 내부 분위기 좋지 않다고 공유”

“우리 정부 이행 의지 확고…통상 이슈로 안보 협력 저해 안 돼”

“관세 현안이 불거져 상황이 긍정적이진 않아…외교 당국간 긴밀히 소통”

조현 외교부 장관이 5일(현지시간) 워싱턴DC 주미한국대사관에서 기자간담회를 하고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

이날 워싱턴DC의 주미대사관에서 열린 특파원단과 간담회에서

루비오 장관이 회담에서 “한·미 관계가 나쁜 상황에 있는 것까지는 아니지만 통상 관련 공약 이행과 관련해 미측 내부 분위기가 좋지 않다는 상황을 솔직히 공유하겠다고 얘기했다”고 말했다. 루비오 장관은 회담 모두에서 먼저 이런 분위기를 전했다고 한다.

원자력과 핵 추진 잠수함, 조선 등 3가지 한·미 협력 핵심 합의 사안이 충실히 협의가 이뤄지도록 미국 관계 부처를 독려해달라고 루비오 장관에게 부탁했다”며 “

공동 팩트시트는 그 성격 및 절차상 국무부와 백악관 국가안보회의(NSC)가 주도할 수밖에 없는 만큼 잘 챙겨보겠다”고 밝혔다고 조 장관은 소개했다.