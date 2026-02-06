당대회 분위기 띄우는 北… 김정은표 경제 성과 선전
현지지도 이어오던 김정은, 최근 조용
정부 고위관계자 “北 대화 위해 美 협조 요청”
북한이 9차 당대회를 앞두고 ‘김정은표 경제 성과’를 대대적으로 선전했다. 연일 현지지도를 이어오던 김정은 국무위원장은 며칠째 외부활동에 불참하며 당대회 준비에 나섰다는 평가다. 우리 정부는 북한이 대화에 나오도록 미국에 협조를 요청하고 공조를 이어가기로 했다.
북한 노동신문은 6일 함경남도 낙원군에서 김 위원장의 역점사업인 ‘지방발전 20×10 정책’에 따른 지방공장 착공식이 진행됐다고 보도했다. 지방발전 20×10 정책은 해마다 20개 군에 현대적인 지방공업공장 등을 건설해 10년 안에 지방과 도시의 격차를 줄이겠다는 취지로 2024년부터 시행됐다.
김 위원장의 또 다른 역점사업인 신의주 온실농장 준공을 치켜세우는 보도도 나왔다. 노동신문은 지난 2일 준공식이 열린 신의주 온실농장 관련 조선중앙통신의 기사를 인용해 “인민군 장병들과 청년전위들이 영광스러운 당 제9차 대회에 삼가 드리는 충정의 노력적 선물”이라고 보도했다. 특히 김 위원장이 2024년 여름 수해를 겪은 곳을 대규모 농장으로 발전시켰다는 점을 과시했다.
이밖에도 조선중앙통신은 ‘당 제9차 대회를 향한 전인민적인 과감한 진군 기세’라는 기사에서 “인민 경제의 수많은 단위에서 새 기준, 새 기록이 연이어 창조되고 1월 인민경제계획이 빛나게 완수됐다”고 보도했다. 9차 당대회 전 내부 경제 성과를 달성했다는 뜻이다.
북한이 경제 성과를 대대적으로 과시한 만큼 곧 9차 당대회가 열릴 것이라는 평가가 나온다. 현장지도를 이어오던 김 위원장도 며칠 사이 외부 활동을 줄인 상태다. 당대회는 지난 5년간의 성과를 평가하고 차기 5년의 대내외 정책 방향을 결정하는 북한의 최상위 의사결정기구다. 양무진 북한대학원대 석좌교수는 통화에서 “과거에도 (당대회 전 진행하는) 정치국 회의 없이 당 대회를 개최한 사례가 있다”며 “빠르면 주말, 늦어도 다음 주에 할 가능성이 크다”고 평가했다.
우리 정부는 남북관계 회복을 위해 미국과의 긴밀한 협조를 이어갈 방침이다. 조현 외교부 장관은 이날 미국 워싱턴DC 주미한국대사관에서 열린 특파원단 간담회에서 지난 3일 한·미 외교장관 회담 결과에 대해 “북한과 대화 물꼬를 트기 위한 방안, 의견을 교환했다”며 “긴밀한 소통과 협의를 계속하기로 했다”고 말했다. 정부 고위관계자도 “우리가 북한을 대화 테이블로 나오게 하려고 전력을 다하고 있다고 설명했고 미국 측의 협조도 요청했다”며 “며칠 내로 진전 사항이 나올 것 같다. 북·미 대화 이런 것은 아니다”라고 밝혔다.
