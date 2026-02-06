조현 장관 “루비오와 북한 대화 물꼬 방안 의견 교환”
고위 관계자 “ 북한 관련 새로운 진전 있을 수도…북미 대화 같은 거창한 건 아냐”
조현 외교부 장관은 5일(현지시간) 마코 루비오 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관과 한반도 문제도 논의했다고 밝히며 “한반도 상황에 대한 평가를 공유하고 한반도 비핵화와 평화 안정이라는 한·미 공동 목표를 견지하면서 북한과의 대화 물꼬를 트기 위한 방안도 의견도 교환했다”고 말했다.
조 장관은 이날 워싱턴DC 주한미국대사관에서 열린 간담회에서 이같이 밝히며 “북한 문제도 한·미 간의 긴밀한 소통과 공조를 계속해 나가기로 했다”고 설명했다.
이와 관련 한국 정부 고위 관계자는 특파원들과 만나 대북 이슈와 관련해 “며칠 내로 어떤 새로운 진전 사항이 있을 것 같다”고 밝혔다. 이 관계자는 ‘새로운 진전’에 대해 “거창한 것은 아니고, (북한과의 관계 진전을 위한) 단초가 될 수 있는 성의 차원 같은 것이다. 북미 대화를 한다거나 그런 것까지는 아니다”라고 설명했다.
그는 그러면서 북·미 대화 가능성에 대해선 “알다시피 지금 (미국과 대화를 하지 않겠다는) 북한의 입장이 확고하고 좀 더 지켜봐야 할 거 같다”고 덧붙였다.
이 관계자는 또 “북한 문제에 있어서도 현재 우리가 북한을 대화 테이블로 나오게 하기 위해 진력을 다하고 있다고 (조 장관이) 설명했다”고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사