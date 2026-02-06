시사 전체기사

서울 체감 영하 14도까지 뚝…주말 다시 강추위

입력:2026-02-06 10:21
수정:2026-02-06 10:25
북쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 다시 강추위가 이어진다. 6일 기상청에 따르면 이날 아침 기온은 전날보다 5~10도 낮아졌고, 강한 바람까지 더해지며 체감 추위는 더 심해졌다.

경기 내륙과 강원 내륙·산지는 아침 기온이 -10도 이하로 떨어졌고, 그 밖의 중부지방과 전북·경북 내륙도 -10도에서 -5도 사이의 강추위를 보였다. 서울은 종로구 서울기상관측소 기준 아침 최저기온이 -8.1도를 기록했으며, 동작구 기상청 관측값은 -10.6도까지 내려갔다. 낮 최고기온도 -4도에서 9도에 그칠 전망이다. 강한 바람으로 인해 서울의 아침 체감온도는 -14도 안팎까지 떨어졌다.

대체로 추운 날씨에는 대기가 맑지만, 이날은 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 높겠다. 전날 유입된 황사로 미세먼지(PM10)는 전국적으로 ‘나쁨’ 수준을 보이겠고, 수도권과 충청, 호남, 제주 등 서쪽 지역은 낮까지 ‘매우 나쁨’ 수준이 예상된다.

추위는 주말에 더 심해질 전망이다. 7~8일에는 대부분 지역의 아침 기온이 영하 15도에서 영하 5도 사이로 분포하겠다. 현재 수도권과 강원 북부 내륙·산지, 충남에 내려진 한파특보도 다른 중부지방과 전북·경북으로 확대될 가능성이 크다. 낮 기온 역시 전국 대부분 지역에서 0도를 밑돌겠다.

강풍도 주말까지 이어진다. 대부분 지역에서 7일까지 순간풍속이 시속 55㎞ 안팎(산지는 시속 70㎞)에 이를 것으로 보이며, 충남 서해안은 이날 오후까지, 전라 해안은 밤까지 순간풍속이 시속 70㎞를 넘는 강한 바람이 불겠다.

7일에는 제주 산지에 계속 눈이 내리겠다. 오후부터 전라 서해안, 밤부터는 충남 서해안과 전남권, 전북 남부 내륙에도 눈이 시작되겠다. 예상 적설량은 전남 서해안과 전북 서해안 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 광주·전남 서부와 전북 남부 내륙 2~7㎝, 충남 서해안 1~3㎝다. 제주 산지는 8일까지 10~20㎝, 제주 해안은 2~7㎝의 눈이 예상된다.

이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr

