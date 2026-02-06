부산시–해군, 해양·국방 인공지능 협력… AX 전환 거점 구축
민·관·군 협력, 국방 AX 전환 추진
기술개발·인재양성 협력체계 구축
해양·국방 AI 신산업 생태계 조성
부산시와 대한민국 해군이 해양·국방 분야 인공지능(AI) 협력을 본격화한다. 민·관·군 협력을 바탕으로 국방 인공지능 전환(AX) 거점을 조성하고, 관련 기술 개발과 인재 양성을 함께 추진한다는 구상이다.
부산시는 6일 시청 국제의전실에서 대한민국 해군과 ‘해양 및 국방 분야 인공지능 발전을 위한 업무협약’을 체결한다고 밝혔다. 협약식에는 박형준 부산시장과 강동길 해군참모총장이 참석해 협약서에 서명할 예정이다.
이번 협약은 국방 인공지능 전환을 위한 협력 기반을 구축하고 해군·해병대 수요를 반영한 인공지능 기술 개발과 실증을 확대하기 위해 마련됐다. 민·관·군이 함께 국방 인공지능 수요를 발굴하고 공동 연구개발과 인재 교류를 추진함으로써 미래 해양·국방 신산업 생태계를 조성하겠다는 취지다.
협약의 주요 내용은 교류협력, 기술개발, 인재양성 세 분야다. 양측은 국방 인공지능 전환 거점 조성을 중심으로 협력체계를 구축하고 민·군 교류행사 등을 통해 협력 범위를 넓힌다. 해양·국방 데이터와 인공지능 연산 자원, 실증 장소 등을 공동 활용해 민·관·군이 함께 인공지능 기술을 개발하고 관련 교육 프로그램과 전문 인재 양성 과정도 공유할 계획이다.
시는 국내 최대 물동량을 처리하는 항만시설과 해양 연구기관, 센텀첨단산업단지를 중심으로 한 디지털 산업 기반을 갖추고 있어 해양·국방 인공지능 연구개발과 실증에 적합한 환경을 갖췄다는 점을 강조했다. 민간에서 개발된 기술을 해군작전사령부와 해병대 등 현장에 신속히 적용하고, 국방 데이터의 민간 활용을 통해 기술 발전 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시는 이번 협약을 계기로 지역 인공지능 기업의 해양·국방 첨단시장 진출이 확대되고 기술·교육 분야 협력을 통해 청년 창업도 활성화될 것으로 보고 있다. 인공지능 기반 국방시장이 빠르게 성장하는 가운데, 민·관·군 협력을 통해 장기적으로는 ‘유니콘 기업(거대 신생 기업)’ 탄생의 기반을 마련한다는 구상이다.
박형준 부산시장은 “이번 협약은 부산이 국제 해양 인공지능 허브도시로 도약하는 계기이자 해군의 국방 인공지능 대전환을 함께 추진하는 동반성장의 출발점”이라며 “해양·국방 분야 인공지능 생태계를 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
