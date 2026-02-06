HD현대마린솔루션, 에콰도르와 발전 설비 정비계약… 824억원 규모
HD현대의 해양산업 분야 설루션 기업인 HD현대마린솔루션이 에콰도르에 발전 엔진, 보조 설비 자재를 공급한다.
HD현대마린솔루션은 최근 에콰도르 전력공사와 5600만 달러(824억원) 규모의 발전 설비 정비계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 육상발전 사업 단일 계약 기준 역대 최대 규모다.
회사는 내년 초까지 에콰도르 전력공사가 운영 중인 400메가와트급 8개 화력발전소에 엔진, 보조설비 정비 자재 패키지 등을 공급하게 된다.
에콰도르는 국가적 에너지 위기에 직면해 있다. 수력발전에 크게 의존해 왔던 에콰도르에 장기간 가뭄이 발생하면서 최대 20시간에 이르는 정전이 발생하는 등 국민들이 불편을 겪어왔다.
HD현대마린솔루션은 화력발전에 필요한 정비자재를 신속히 납품하고 추가적인 기술 지원에 나서 수력발전을 대체하기 위한 화력발전 설비의 가동 안정화를 이끈다는 방침이다.
HD현대마린솔루션 관계자는 “이번 공급계약을 시작으로 에콰도르와의 전략적 파트너십을 강화해 나갈 계획”이라며 “향후 육상발전 플랜트 등 고부가가치 애프터마켓 사업을 더욱 확대해 수익성을 제고할 방침”이라고 밝혔다.
