보령머드축제, 문체부 주관 ‘제2기 로컬100’ 선정
충남 보령시는 보령머드축제가 문화체육관광부가 주관하는 ‘제2기 로컬100(2026~2027)’에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.
‘로컬100’은 박물관, 문화서점, 전통시장 등 지역 고유의 매력을 지닌 문화자원을 선정해 2년간 국내외에 집중 홍보하는 사업이다.
보령머드축제는 전국 1042개 후보 가운데 매력성·특화성·지역문화 연계성, 지역주민과 방문객 문화향유 영향력 등에서 높은 점수를 받아 선정됐다.
문체부는 내년까지 문체부 누리집과 SNS, 유튜브 등에 ‘제2기 로컬100’을 홍보하고, 로컬100 인증 현판을 수여할 예정이다.
시 관계자는 “보령만의 독특한 머드 자원을 활용한 축제의 특화성을 전국적으로 인정받았다”고 말했다.
보령머드축제는 1998년 첫 개최 이후 매년 수백만 명이 찾는 축제로 성장했다. 지난해 7월 25일부터 8월 10일까지 17일간 열린 제28회 축제에는 169만명의 방문객이 다녀갔다.
